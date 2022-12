Menos de una semana después del cumpleaños de sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, el príncipe Alberto y su esposa, la princesa Charlene, han participado en uno de los compromisos más entrañables de la agenda del Principado. La pareja ha acudido a la tradicional entrega de regalos de Navidad de la Cruz Roja, una de las citas a las que nunca falta la familia Grimaldi desde hace varios años.

Vestida con un total look en color tostado y en clave working, la ex nadadora se mostró muy sonriente durante toda la jornada. Es la primera vez que la Princesa participa en este acto desde su regreso de Sudáfrica. Y es que el pasado año, Charlene no pudo estar presente en este compromiso ya que se encontraba aún recuperándose de las secuelas de la infección por la que tuvo que permanecer tantos meses en el país africano. Fueron sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella, en compañía de su tía, la princesa Estefanía, los que se encargaron de la distribución de los regalos.

A pesar de que recientemente el príncipe Alberto ha dicho que su esposa todavía no se encuentra recuperada del todo de las secuelas de su dolencia, lo cierto es que la Princesa cada vez tiene una agenda más intensa. Hace unos días, ella misma concedió una entrevista al portal Monaco Matin, en la que se sinceró sobre su situación actual y habló, entre otras cosas, de cómo ve la evolución de sus hijos, que acaban de cumplir ocho años: «son dos niños que tienen su propio idioma y que se entienden. Se aman y se protegen mutuamente y comparten una inmensa benevolencia entre ellos», aseguró la Princesa.

La esposa del príncipe Alberto también comentó que cada vez se encuentra mejor, aunque todavía necesita tiempo para reequilibrarse del todo. Un proceso complicado en el que, por suerte, cuenta con el apoyo de sus seres queridos: «paso a paso, día tras día», dijo.

Desde que la Princesa Charlene regresase de Sudáfrica y retomase sus compromisos, su agenda ha ido in crescendo, aunque todavía le queda bastante recorrido, tal como ella misma ha confirmado. A lo largo de los meses en los que ha estado ausente, las princesas Carolina y Estefanía han sido el mejor apoyo para el soberano, aunque ahora han dado un pequeño paso atrás en favor de Charlene. Es más, la pareja se esfuerza en transmitir una imagen de unidad y estabilidad, después de haber estado en el punto de mira de manera constante por una presunta crisis entre ambos. Crisis que tanto Alberto como Charlene se han esforzado en desmentir de forma tajante con gestos y palabras.