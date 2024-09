Cristina Pedroche sorprende al hablar de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk

Cristina Pedroche ha sido una de las invitadas a la gran fiesta del 80º aniversario de la revista ¡Hola!, este martes. Pese a no ser uno de los rostros habituales en las páginas de la publicación, la presentadora ha tenido cabida en el evento, que se ha celebrado en el Palacio de la Trinidad de Madrid. Un edificio construido en 1928 por el arquitecto Luis Alemany Soler, quien dos décadas más tarde construiría -junto a Manuel Muñoz Monasterio- el Estadio Santiago Bernabéu.

Ha sido pocos minutos después de las 20:00 horas cuando Cristina Pedroche ha hecho su aparición en el lugar. Muy sonriente, la madrileña ha desfilado por la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión al tiempo que ha ido atendiendo a los medios de comunicación allí presentes, interesados la mayoría por cómo ha disfrutado del verano junto a la pequeña Laia, que cumplió un año el pasado mes de julio. «Ha sido maravilloso, muy divertido», ha comenzado diciendo. «El año pasado tenía días y este verano hemos podido viajar e ir a la playa. He descubierto que le encanta comer arena y lo que que es una niña de un año corriendo e intentando subirse a todas partes», ha añadido no sin antes admitir que todavía se siente una «inexperta» en la maternidad. «Me queda mucho por aprender, voy a seguir siendo una inexperta durante mucho tiempo», ha dicho.

Cristina Pedroche en el aniversario de la revista ¡Hola!. (Foto: Gtres)

Es por ello quizás que, al menos a corto plazo, no entra en sus planes hacer crecer la familia. «Han desaparecido algunos miedos pero han vuelto otros. Sí que me gustaría darle un hermanito o hermanita a Laia pero todavía no. Es muy pronto, quiero disfrutar de Laia a solas un poco más. Ya veremos», han sido sus palabras. En este sentido, Cristina Pedroche también ha hablado al respecto de las críticas que ha recibido desde que se convirtió en mamá primeriza. «Cuando me critican me duele pero es cierto que también me pongo en la piel de la persona que lo hace. Creo que algo le tiene que remover por dentro para perder el tiempo conmigo», ha asegurado.

Pero eso no es todo. Más allá de su faceta como madre, en su intervención, Cristina Pedroche ha sido preguntada expresamente por los personajes a los que le gustaría ver en una portada en los quioscos, próximamente. «A Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk», ha respondido, tajante. Cristina Pedroche ha confesado estar enganchada a la historia de amor o amistad especial entre el ex jinete y la actriz, que comenzó a copar titulares en la crónica social de nuestro país el pasado mes de julio, poco después de que Álvaro confirmara su ruptura de María José Suárez después de tres años juntos. «Ella dice todo el rato que no pero como le seguís preguntando y pienso que hay algo. A mí este tema me interesa», ha desvelado.

El look de Cristina Pedroche para la gran fiesta ¡Hola!

Para acudir al 80ª aniversario de la revista ¡Hola!, Cristina Pedroche se ha enfundado en un elegantísimo vestido blanco con cuerpo cuajado de lentejuelas y falda transparente con cola de Victoria, la firma de novia, invitada y madrina nacida en Sevilla en 2015 de la mano de Vicky Martín Berrocal y perteneciente al grupo SCALPERS. La falda del vestido es fluida y ligera, hecha de un tejido semitransparente que comienza justo debajo del corpiño y se extiende hasta el suelo, creando un contraste suave entre la textura del cuerpo del vestido y la falda vaporosa.

Cristina ha completando su look con joyas de lo más discretas, como pulseras y anillos finos, lo que ha permitido que el vestido sea el verdadero protagonista de su apariencia. Su peinado es clásico y pulido, con el cabello recogido en un moño bajo, lo que despeja su rostro y resalta sus facciones. Por lo que respecta al maquillaje, es equilibrado, con un enfoque natural que resalta sus ojos y labios en tonos suaves.