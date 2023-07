Se cumplen seis días desde que Cristina Pedroche (34) y Daviz Muñoz (43) se convirtieran en padres por primera vez. Un corto periodo de tiempo que ya ha servido a la pareja para multiplicar por cien su felicidad. Prueba de ello es la imagen que, hace escasas horas, la colaboradora de televisión, desmelenada y frente al espejo, ha compartido con sus más de tres millones de seguidores en Instagram. «Están siendo días de mucho aprendizaje pero sobre todo de mucho amor», ha comenzando diciendo para ahondar después en cómo está siendo el proceso de recuperación postparto.

«El posparto está siendo interesante, muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas…pero sobre todo amor, mucho amor. No puedo parar de mirarla y querer estar con ella piel con el piel todo el rato. Y amor no solo por mi hija también por mi cuerpo por ver cómo se ha ido adaptando, como el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso», añade.

«Las dos primeras fotos son de ahora mismo casi una semana después de dar a luz, la tercera es la última foto que me hice con tripa el jueves al mediodía cuando empezaron con intensidad las olas uterinas (contracciones), la cuarta y la quinta las hice 4 horas después del parto y la sexta y la séptima al día siguiente. Echaré mucho de menos sentirla dentro de la tripa pero es verdad que poder mirarla a los ojos es mágico. Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla», concluye.

Cabe recordar en este sentido que para dar a luz, Cristina Pedroche recurrió a la técnica del hipnoparto. Una técnica, según los expertos, que busca reducir el miedo al parto gracias a que la embarazada alcanza un estado de relajación profunda que convierte las emociones negativas asociadas con el parto en una experiencia positiva, reduciendo el dolor y acortando el proceso. «La decisión ha sido muy natural y orgánica. Es algo en lo que pienso mucho. Llevo muchos años haciendo meditación, conociendo mi cuerpo y mi respiración», explicó Pedroche hace varias semanas durante la celebración del quince aniversario de Vanitatis. «Al final es cuestión de tener toda la información y controlar la respiración para intentar llegar al planeta parto, en donde tú estás concentrada solo en que nazca tu bebé», añadió.

El inminente estreno de su último proyecto profesional

A la felicidad de Cristina Pedroche por su recién estrenada maternidad, cabe sumar el inminente estreno del que será su nuevo proyecto profesional: Password. Y es que ha sido también recientemente cuando Atresmedia ha promocionado el regreso del mítico programa a la pequeña pantalla con cuatro especial para prime time y muchos rostros conocidos, como David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Dabiz Muñoz, Ana Milán, Lorena Castell y Santiago Segura. Todos ellos, acompañados por participantes anónimos.

El programa se estrenará «muy pronto», por lo que se espera que se una de las ofertas de entretenimiento de la cadena para este verano.