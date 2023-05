‘Allá tú’, la última bala de Jesús Vázquez en Telecinco

Euros, euros, dubidú, si no los quieres, ¡Allá tú! Hasta hace escasas horas, era inevitable no pensar en esta melodía y en el regreso del mítico programa, ¡Allá tú!, a la pequeña pantalla, después de haberse anunciado, en las últimas semanas, el de muchos otros formatos que cambiaron el devenir de la televisión en nuestro país, como El Grand Prix o Password, entre otros. Y digo escasas horas porque la vuelta a la parrilla de la versión en español de Deal or No Deal es ya una realidad.

Sí. Telecinco ha anunciado este viernes, doce años después de su despedida, la vuelta a la televisión del formato, el juego de azar en el que un concursante va abriendo las cajas de sus compañeros y eliminando del panel las cantidades de dinero que contienen hasta quedarse, solo, con una caja al final, cuyo premio es el que gana.

Sin especificar fecha de emisión, la cadena ha confirmado que ya se encuentra en negociaciones con Gestmusic. Concretamente, en la preproducción de este game show «que no exige preparación, cultura o habilidades especiales a los concursantes, pero sí capacidad de negociación, intuición y templanza a la hora de tomar decisiones». Asimismo, ha desvelado que será Jesús Vázquez (57) quien conduzca esta nueva versión del programa, que se espera que incorpore «nuevos elementos y giros en su mecánica».

Esta será la enésima oportunidad del veterano presentador para asentarse en la parrilla de Telecinco tras el fracaso en audiencias de los últimos formatos para los que ha estado al frente, y que han puesto (o casi) un tupido velo al éxito cosechado en otros como Gran Hermano, Factor X, Hotel Glam, Operación Triunfo o Supervivientes. Ejemplo de ello fue, sin ir más lejos, Para toda la vida. El dating show promedió un 6,9% con 659.000 espectadores; un resultado nefasto que empujó a Mediaset a retirarlo de su canal principal a comienzos de año, acercándolo al late night de Cuatro hasta el final de su emisión, puesto que estaba grabado.

Antes, ocurrió lo mismo con Mujeres y Hombres y Viceversa que, apenas siete meses después de que Jesús Vázquez se hiciera con los mandos, el programa decía adiós de manera definitiva en marzo de 2021, tras recurrentes varapalos de audiencia. Después, con una dinámica muy similar a MYHYV, se estreno Me quedó contigo, un formato en el que 20 mujeres buscaban el amor contando con el criterio de sus madres, quienes eran las encargadas de decidir quiénes eran los candidatos perfectos para tener una cita con sus hijas. El programa, también con emisión diaria, fue el menos visto en la historia de la cadena, con solo un 2% de share.

Otros fiascos televisivos

En 2019, Cuatro estrenó Bake Off, la adaptación del popular concurso británico, con Jesús Vázquez al frente, que fue perdiendo fuelle a medida que el programa se acercaba a la final. Más tarde llegaron Guerra de sesos y La Guillotina. El primero tan solo estuvo un mes en antena; su escasa audiencia, un 10,5% de cuota de pantalla, no subió ni aún con la presencia de algunos rostros conocidos que acudieron como invitados especiales. Entonces, el presentador estaba acompañado de la ex gimnasta Almudena Cid (42).