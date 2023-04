El Grand Prix vuelve a TVE: las novedades y ausencias del formato familiar más exitoso

El verano está a punto de comenzar, y es por ello que Televisión Española ha querido dar la mejor de las noticias a sus espectadores. Esta no es otra que la vuelta de El Grand Prix del Verano a su parrilla. Una buena nueva que hacía que las redes sociales ardieran en cuestión de instantes y de la que poco a poco la cadena pública ha ido revelando más detalles, aunque lo cierto es que algunos de ellos no han gustado en absoluto a una gran parte de la audiencia.

Este verano… ¡Vuelve el Grand Prix a @La1_tve ! #VuelveGrandPrix pic.twitter.com/Z8FjZjiV0y — El Grand Prix del Verano Oficial CF (@GPdelVerano_OF) April 20, 2023

No cabe duda de que, en los años 90, el Grand Prix fue uno de los formatos con mejor acogida para la gente desde sus respectivas casas. Tanto es así, que son muchas las personas que han esperado como agua de mayo su regreso a la pequeña pantalla hasta ahora, que por fin el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la producción de una nueva edición del concurso tanto «con pruebas consagradas y representativas que todos recordamos» como con «otras nuevas», dando así un toque de novedad al emblemático espacio televisivo.

Los Troncos Locos, La Cucaña, Los Pingüinos, Las Manos Musicales, Los Bolos, La Patata Caliente, Los Aguadores, Baloncesto en Pañales… ¿Qué prueba del Grand Prix no puede faltar en la nueva edición, ya confirmada? ¡Coméntanoslo con el hashtag #VuelveGrandPrix ! pic.twitter.com/BkiH2NS8hZ — El Grand Prix del Verano Oficial CF (@GPdelVerano_OF) April 20, 2023

Sin embargo, teniendo en cuenta los nuevos tiempos, la organización ha optado por que no haya animales de por medio y suprimir la aparición de las clásicas vaquillas que se utilizaban en algunas pruebas y que habían formado el sello de identidad del programa, estando incluso impresas en su logotipo. Una decisión que no ha gustado en absoluto a los espectadores, que consideran que este animal era la esencia del formato y que su ausencia se notará de manera considerable, ya que hay pruebas que no se podrían llevar a cabo del mismo modo sin su aparición.

Lo que tampoco se sabe con certeza es si Ramón García será el maestro de ceremonias encargado de dirigir el Grand Prix del 2023. El conocido como Ramonchu había conseguido colarse en los corazones de la audiencia al ser el presentador emblemático de este concurso, razón por la que muchas personas han pedido, a través de las redes sociales, su vuelta a Televisión Española para retomar el que era su puesto de trabajo y así conservar una esencia que dio muy buenos éxitos a la cadena pública. Algo sobre lo que Televisión Española no se ha pronunciado al respecto, aunque quizá sea la excusa perfecta para que el vasco vuelva a formar parte de sus programas como en antaño.

De esta manera, y después de 18 años, este formato familiar volverá a estar presente en todas las casas de España durante la época estival, siendo producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones. Fue en 1995 cuando se estrenó este programa en la cadena pública, emitiéndose de forma ininterrumpida cada verano hasta el año 2005, aunque después también fue dirigido por Bertín Osborne con un éxito mucho menor al no formar parte de Televisión Española como de costumbre. Ahora, el Grand Prix vuelve con más fuerza que nunca y dispuesto a tener la misma acogida que tuvo en su día.