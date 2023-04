Carla Barber da a luz a su segundo hijo antes de tiempo

Carla Barber ha sido mamá de su segundo hijo. Tal y como ha relatado la cirujana plástica en sus redes, el parto estaba programado para finales de mes pero, acertando con su intuición, ha llegado antes de lo previsto. Horas antes de la publicación de la influencer, era el tiktokter Abel Planelles quien adelantaba estaba información, asegurando que Carla estaba muy feliz y que había salido todo muy bien. Y así lo ha recogido la propia protagonista en unas emotivas palabras en su cuenta oficial: «Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas».

«Llegué a ver al doctor, me hizo una eco en la que vio que la bolsa se había roto. Monitor y automáticamente quirófano. El bebé está genial. Ha nacido en la semana 36+5. Ha pesado 2,550 kg y ha medido 48cm. Estoy tranquila y disfrutando a tope», escribía hace a penas unas horas en sus stories de Instagram.

Carla Barber tenía prevista la celebración del Baby Shower del nuevo miembro de la familia esta Semana Santa, pero el embarazo ha llegado a término antes de lo esperado y ha supuesto la cancelación de este evento tan esperado por todo el círculo cercano de la exconcursante de Supervivientes. Por ahora, se desconocen más detalles acerca del nacimiento del nuevo hijo de Barber, por lo que no se tiene constancia de las personas que habrán estado al lado de la doctora durante este día tan especial.

Su situación sentimental con Joseph, el padre de sus dos hijos, no estaría atravesando por un buen momento, lo que hace que la compañía que haya tenido Carla Barber durante las horas del nacimiento del pequeño sea todo una incógnita. Por el momento, a juzgar por el carrusel de fotos publicado por la cirujana, solo se sabe que su madre ha ido al hospital para estar junto a ella. Esta dura situación pone de manifiesto el momento agridulce que está viviendo la canaria ante la felicidad de la llegada del pequeño Romeo y la desilusión de haber puesto punto final a su relación. «Me escribís mucho preguntando cómo me encuentro. Tengo momentos tristes y estoy pasando por una situación complicada y dura. Lloro todos los días», compartía la influencer con todos los seguidores de su perfil público de Instagram.

Estas duras palabras harían referencia a la entrevista que concedió en exclusiva a la revista ¡Hola! donde se abría en canal con los lectores explicando algunos de los motivos que habrían propiciado el fin de su historia de amor con Joseph, con quien tenía en mente incluso planes futuros de boda: «No era como yo esperaba. En muchos aspectos me ha vendido una persona que no es. Por mucho que lo haya querido, llega un punto que no puedes seguir adelante», transmitía.

Además de contar en la revista del saludo el motivo de su ruptura, a lo largo de estos meses de embarazo, también ha utilizado sus redes para lanzar con ironía algún que otro dardo envenenado al padre de sus hijos: «Aquí estamos mi pollito y yo… Tanto en este como en el primer embarazo, el 80% de las visitas he venido sola», escribía, dejando entrever que durante las semanas de gestación le ha faltado esa figura paterna del bebé que le mostrará cierto apoyo durante las pruebas médicas.

Después de dar un paso hacia delante y contar los enclaves que habrían dado por terminada su relación sentimental, Carla Barber ha estado relacionada mediáticamente con el cirujano plástico Carlos Rubí. Estos rumores hicieron que la influencer desmintiera públicamente cualquier tipo de vínculo amoroso con él, declarando abiertamente que actualmente estaba soltera. Ahora que ha dado la bienvenida al pequeño Romeo, su vida seguirá estando centrada en su labor como madre, compaginándolo a la perfección con todos los proyectos profesionales que la hacen situarse como una de las cirujanas estéticas más prestigiosas del país, siendo también imagen de varias marcas de belleza que publicita a través de sus propias redes sociales.