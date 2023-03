El pesar de Carla Barber al confirmar su ruptura: «Tomé la decisión más difícil de mi vida»

Después de varias semanas de incertidumbre, Carla Barber ha tomado la palabra para pronunciarse acerca de su noviazgo con la que fuera su pareja. Y es que, aunque habían sido muchos los rumores que apuntaban a una ruptura entre ambos, finalmente ha sido ella misma la que ha querido admitirlo a través de sus redes sociales.

Por medio de tres stories de Instagram, la ex concursante de Supervivientes ha hablado largo y tendido sobre este cambio en su vida: «Bastian duerme y Romeo está tranquilito ahora miso. Yo quiero aprovechar para contaros algo», comenzaba escribiendo, para después entrar en detalles en un comunicado contundente: «Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar, además de en mi salud en el momento tan importante que me encuentro. Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos, gracias al cariño que nos procesamos y al amor que nos une y unirá siempre a ellos. Pedimos respeto para nosotros y nuestras familias», proseguía, aclarando así haber puesto punto final a su historia de amor con el que había sido su compañero de vida, además de padre de sus dos hijos.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex de Diego Matamoros siguió haciendo hincapié en la buena relación que va a intentar mantener con su ex a partir de ahora, sobre todo teniendo en cuenta que les unen dos hijos en común: «El amor es y siempre será nuestra constante. Gracias por vuestros mensajes llenos de cariño y apoyo, de todo corazón», zanjaba, visiblemente agradecida por todo el amor que ha estado recibiendo últimamente por medio de sus seguidores gracias a que la noticia ya era prácticamente vox pópuli.

De esta manera, tanto Carla Barber como su ex han puesto el broche de oro a dos años de relación sentimental, fruto de los cuales nació el mayor de sus hijos y la modelo está a punto de dar a luz al segundo. Sin embargo, las cosas entre ellos ya no irían de la mejor manera, motivo por el que comenzaron a sonar con fuerza ciertos comentarios que apuntaban a una ruptura entre ellos poco después de volver de su viaje en común a Maldivas. Una escapada que, según periodistas como Abel Planelles, habría estado ideada para salvar un noviazgo y que finalmente no ha dado el fruto deseado.

Por ahora, todo apunta a que Carla está refugiándose tanto en sus seres queridos como en su trabajo para afrontar este varapalo de la mejor manera posible y cuanto antes mientras está inmersa en la dulce espera de su segundo bebé, el cual probablemente aporte a la experta en medicina estética la dosis de ilusión necesaria.