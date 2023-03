Juanma Iturriaga o Laura Madrueño: los reyes de la palapa de ‘Supervivientes’ más allá de Lara Álvarez

La nueva edición de Supervivientes ya ha comenzado, y todas las miradas están puestas no solo en los concursantes, sino también en los presentadores de esta nueva etapa. Y es que, pese a llevar ocho años vinculada al reality más extremo de Telecinco, Lara Álvarez decidía alejarse de éste de manera temporal, cediendo así su testigo a Laura Madrueño. De esta manera, la presentadora de la sección de El Tiempo de la cadena de Fuencarral marca un antes y un después en su carrera, enfrentándose a una de las experiencias profesionales más importantes de su trayectoria.

No obstante, cabe destacar que han sido otros muchos rostros conocidos los que se han convertido previamente en reyes de la palapa y de los cuales probablemente Laura haya tomado nota para hacer su trabajo lo mejor posible de cara a los próximos meses. Y es que, teniendo en cuenta que Lara ha permanecido casi una década en la primera plana televisiva de este concurso, a una gran parte de la audiencia se le ha olvidado los nombres de los que viajaron antes que ella a los Cayos Cochinos para hacer de Supervivientes el emblemático espacio televisivo que a día de hoy es.

En primer lugar, Juanma Iturriaga fue el encargado de romper el hielo para viajar a Panamá en el año 2000 con el objetivo de ejercer como perfecto maestro de ceremonias de la primera edición de este concurso. Sin embargo, por aquel entonces Supervivientes nada tenía que ver con lo que es ahora, reuniendo únicamente a gente anónima en sus filas de participantes. Algo que importaba poco al ex jugador de baloncesto, que se sumergía a la aventura y repetía la experiencia de nuevo al año siguiente. No obstante, no era hasta 2006 cuando Jesús Vázquez se estrenaba como presentador del reality en cuestión, contando con una mano derecha que iba narrando lo que sucedía desde Honduras en un primer plano. Esta no era otra que la de José María Íñigo, uno de los periodistas más destacados de la historia de la televisión nacional y también de Supervivientes, siendo éste uno de sus proyectos más relacionados con el mundo de la prensa rosa.

Un año después, concretamente en 2007, Mario Picazo relevaba a José María Íñigo al frente del programa en cuestión, dejando atrás sus apariciones en la sección de El Tiempo de los Informativos Telecinco para viajar al otro lado del charco y vivir unas semanas únicas. Tanto le gustó lo vivido que repitió también en 2008 y 2009, viendo ganar en sus tres temporadas a Nilo Manrique, Miriam Sánchez y Maite Zúñiga, respectivamente, para después relegar en Eva González y más tarde en Raquel Sánchez Silva hasta llegar a la ex de Fernando Alonso. Ahora, Laura Madrueño tendrá que seguir muy de cerca los pasos de Mario Picazo para pasar de ser la encargada de desvelar el clima nacional a los españoles a ser los ojos y los oídos las 24 horas de todos y cada uno de los participantes de Supervivientes 2023.