El lado más tierno de Fernando Alonso con su nueva novia

El pasado mes de mayo, Fernando Alonso y Andrea Schlager tomaron la decisión de anunciar oficialmente su relación durante el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Miami. Y lo hicieron a través de la publicación de unas fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram. “Gracias Miami, ¡Nos vemos el año que viene con aun más ganas y mejor!” escribía entonces el piloto español. Un post en el que la pareja además de posar sonrientes a pie de pista en el Autódromo Internacional de Miami, también aparecen disfrutando del increíble skyline nocturno de la ciudad. “Ha sido un fin de semana increíble” posteaba la periodista en su cuenta.

Era la primera vez que la pareja coincidía en el recién estrenado circuito norteamericano, que ha comenzado a formar parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1 este mismo año. Hasta el momento, Fernando Alonso siempre se había mostrado muy receloso a la hora de mostrar en público los detalles sobre su vida privada, por lo que sus fotos junto a la que es su nueva pareja resultaron ser una sorpresa para todos. Sobre todo, por el hecho de que el piloto asturiano y la modelo italiana Linda Morselli habían decidido poner fin a su relación tan solo unas semanas antes tras más de cinco años juntos; según publicó entonces la revista Lecturas a raíz de que la modelo italiana publicara unafotografía junto a su nuevo novio, el actor argentino Benjamín Alfonso.

Este jueves Andrea Schlager ha cumplido 40 años, y no ha podido ocultar su felicidad en Redes, por el hecho de poder celebrar esta cifra redonda junto al que es desde hace algunos meses su nuevo chico. “Gracias a todos por las amables felicitaciones y los hermosos deseos de cumpleaños” ha escrito en su cuenta de Instagram. Una publicación en la que, como no podía ser de otra forma, no quiso olvidarse de Fernando, a quien le dedicó estas románticas palabras: “El mejor regalo que tengo desde hace medio año. Hiciste mi día muy especial” escribía la periodista austriaca.

Por su parte, Fernando Alonso tampoco ha querido desperdiciar la oportunidad de felicitar públicamente a su pareja a través de esta red social, donde ha colgado un post y una story en las que ha dado muestras del gran momento sentimental que está atravesando junto a la presentadora. “Felicidades `superwoman´. Tengo mucha suerte de celebrarlo contigo hoy” escribía el piloto. El asturiano también quiso hacer un guiño a su nueva novia completando esta felicitación de cumpleaños con un pequeño mensaje en alemán, lengua oficial de su pareja: “Haz de este tu mejor año hasta ahora” añadía.

Unos días antes de que Fernando y Andrea tomaran la decisión de hacer pública su nueva relación, la pareja había sido vista por el circuito norteamericano ubicado en Miami Gardens mientras disfrutaba de un paseo por las pistas de este. Aunque no ha sido hasta este jueves, gracias a la publicación que la propia periodista ha colgado en sus Redes, cuando hemos conocido que ambos llevan saliendo juntos alrededor de seis meses.

La pareja se encuentra ahora en Montreal,donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá en el que ambos participarán a su manera. Fernando al volante de su Alpine, y Andrea como reportera de Servus TV, un canal deportivo propiedad de Red Bull que emite en Austria y Alemania.