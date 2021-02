Fernando Alonso reaparece en redes tras su atropello

Han pasado nada más que seis días desde que se conoció que Fernando Alonso había sido víctima de un atropello por el que tenía que ser trasladado de urgencia a un hospital de Suiza, donde reside de manera habitual. La noticia saltaba a la luz a última hora de la tarde del pasado jueves, poniendo en jaque no solo a los más allegados del asturiano, también a los medios de comunicación y a sus admiradores, pues la información llegaba a cuentagotas.

Tras conocerse que su vida no corría peligro, todas las fuerzas se centraron, primero en su alta médica, y después en su recuperación. Este mismo lunes Alonso volvía a casa para descansar y recuperarse de la cirugía maxilofacial a la que tenía que ser sometido para la recolocación del maxilar superior de su mandíbula. Sin embargo, no ha sido hasta dos días después cuando ha regresado a las redes sociales.

Este ha sido uno de los post más esperados de la historia de Instagram, pues con ella ha dado a conocer su estado tras el accidente. Se trata de una fotografía en la que aparece entrenando con una banda elástica, un ejercicio que podría formar parte de su rehabilitación y en el que estaba centrando toda su atención. A su lado, un mensaje en dos idiomas, español e inglés, en el que ha explicado de manera breve cómo se encuentra: «Vitamina D. Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. 💙💛❤️».

Si bien parece bastante recuperado del susto, lo cierto es que en la fotografía se pueden apreciar algunas secuelas del accidente: un cardenal ya amarillento debajo del ojo izquierdo y una pequeña inflamación en esa zona de la cara, probablemente fruto de la operación.

En menos de una hora la publicación de Fernando Alonso se ha hecho con más de 115.000 ‘me gusta’, uno de ellos de su equipo, el Alpine Renault, que le ha mostrado toda su alegría por esta mejoría: «So happy to see you back! 😍» (¡muy felices de verte de vuelta!), le ha escrito. Ha sido precisamente la escudería la que se ha convertido en su representante durante la última semana. Desde su cuenta de Twitter no solo confirmaron su atropello, sino que también informaron su intervención quirúrgica.

Parece que todas las energías del piloto asturiano están puestas en el próximo mes de marzo, cuando tendrá lugar su gran reaparición. Los días 12 y 14 debe estar en los test de pretemporada, pero será el 28 cuando volverá a ponerse el mono para protagonizar su gran reaparición tras su retirada de la Fórmula 1, en agosto de 2018. Una vuelta al trabajo que realiza de la mano de un equipo que le conoce muy bien, Renault, y con un coche a estrenar que promete mucho, el Alpine A521.

Un regreso que tras el atropello y durante unos días parecía estar en vilo, pero que con esta última publicación de Alonso parece confirmarse. Sin duda, Fernando tendrá que seguir una rehabilitación durante estas las semanas para volver a su mejor forma física y es que tanto él como su equipo querrán que la carrera sea perfecta.

Aprovechando la pausa

Agosto de 2018 no fue un adiós del mundo del motor, ni mucho menos. El de Gijón aprovechó muy bien estos casi tres años y probó suerte en otras categoría automovilísticas en las que no le fue nada mal. No solo ganó en dos ocasiones ‘Las 24 Horas de Le Mans’, también se hizo con el título del campeonato mundial del resistencia de la FIA, las ’24 de Daytona’. Lo único que se le resistió durante este tiempo fueron las ‘500 millas de Indianápolis’, la única victoria que le falta para hacerse con la conocida como «triple corona».