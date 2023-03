Justo cuando se cumple un año de su viaje a Honduras como concursante de Supervivientes 2022, Yulen Pereira (27) ha querido abrirse y hablar alto y claro sobre lo que le supuso su paso por el formato producido por Mediaset España en colaboración con Bulldog TV. Pues cabe recordar, que hasta ese momento, el madrileño era conocido en España únicamente por su faceta como deportista que compite en esgrima, en la modalidad de espada, y ganador de una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima de 2014, en la prueba por equipos. «Yo creo que, al final, yo estaba en ese momento de mi vida en el que estaba un poco quemado con la esgrima, con la federación, con el ambiente, las rutinas… Entonces, era el momento de cambiar», cuenta en una entrevista concedida hace escasas horas al medio deportivo Relevo.

En este sentido, Pereira ha confesado qué ha sido «poder hacer que muchas personas que no conocían el deporte y ni siquiera la esgrima lo hagan ahora, o que un niño se haya podido apuntar a hacer esgrima» gracias a verlo a él en la pequeña pantalla, lo mejor de su faceta televisiva al tiempo, claro, que las ganancias económicas. «Un esgrimista que esté entre los diez mejores del mundo puede estar ganando entre 1.400 y 2.000 euros al mes. A la televisión le puedes sumar, no sé ¿Un cero más? O sea, 15.000-20.000 euros», asegura. «Es la noche y el día. Doy gracias por la oportunidad que me ha dado la televisión para exponerme un poco más, ser una figura más pública y que la gente pudiera conocer un poco más a Yulen y a la esgrima. Y creo que es algo positivo para ambas partes, tanto para mí como para mi deporte», añade.

Acerca de su relación con Anabel Pantoja, el esgrimista no se ha pronunciado. Sí lo ha hecho no obstante, y con cierto resentimiento, al respecto del mundo que envuelve a la influencer y de todo lo que le ha venido después a él tras hacerse pública su relación. «Podría estar haciendo un montón de chismorreos por ahí, haciendo cosas raras y hablando de mi vida personal todos los días en televisión y no es lo mío. Gracias a la esgrima, yo llegué a la tele», ha dicho, tajante. «Eso es así. Yo hacía esgrima, en ese momento era de los mejores del mundo y a mí me llamaron por eso. Ahora, le tengo que dar a la esgrima por todo lo que me ha dado a mí. Soy una persona muy agradecida. Pienso que no todo es el dinero y tengo una deuda con la esgrima, que es lo que me hace feliz».

Unas palabras que podrían ser la confirmación del esgrimista al punto final de su relación con la sobrina de Isabel Pantoja (66). Pues desde que saltará la noticia de una posible crisis entre la pareja, que desencadenaría después en ruptura, lo cierto es que Yulen no se había pronunciado sobre ello públicamente. Sí lo ha hecho por su parte Anabel Pantoja a través de un mensaje a Saúl Ortiz en Fiesta, el pasado 11 de marzo, que el colaborador leyó en exclusiva en el espacio de Telecinco. «Nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas. La vida es así y hay que afrontarla como viene», comentó.