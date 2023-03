Anabel Pantoja se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social de nuestro país en las últimas semanas. Primero fue por su papel en la gira Enamórate de su tía, Isabel Pantoja por Latinoamérica y en su llegada a España por su ruptura con Yulen Pereira. Se conocieron durante su paso por el concurso de Supervivientes, sin embargo, su romance no ha durado más de 9 meses. En un principio se escucharon rumores de infidelidad, pero los protagonistas de esta historia no han revelado el verdadero motivo por el que su idilio no ha llegado a más. Se mantienen discretos haciendo sus vidas por separado.

Con motivo del Día de la Mujer, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo en el que aparece por sorpresa Yulen Pereira. En el clip que tan solo dura unos segundos se puede ver cómo la influnecer ha escogido el fragmento en el que aparece su ex.

Lejos de quedarse en una pieza audiovisual, Anabel ha escrito unas palabras en el mencionado post. «Felicidades a todas, por amar, luchar, trabajar, sufrir, reír, llorar, hacer llorar, cuidar a los tuyos, proteger a tus hijos, enamorarte, dejar de enamorarte, adorar a tus amigos, hacer sufrir a tus padres, poner buena cara cuando no quieres, bailar hasta que te duelan los pies, soñar con lugares, viajar y conocer esos sitios, crecer, equivocarte, hacer daño o hacerlo tú, evolucionar, formar una familia, un hogar, ser mujer», ha comentado

Por otro lado, estos días de atrás se había rumoreado que Yulen Pereira habría sido infiel a Anabel Pantoja con Melania Puntas. Sin embargo, la modelo se ha pronunciado por primera vez a través de sus stories de Instagram.

«Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema», ha escrito la modelo.

La desaparición 2.0 de Yulen Pereira

Otro de los detalles que han llamado especial atención en este entramado amoroso es que, mientras Anabel Pantoja sí que comparte contenido en sus redes sociales, el esgrimista no ha dado señales, al menos por ahora. La última publicación corresponde al 26 de febrero.

Post en el que, precisamente, la sobrina de la tonadillera le dio un like, ya que por aquel entonces parece ser que sí eran pareja.