Anabel Pantoja confirma la ruptura con Yulen Pereira ante el intento de ‘blindaje’ de su madre

Si hay un tema que ha sonado con fuerza durante este fin de semana, ha sido sin duda la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Todo parecía marchar a las mil maravillas en la vida de la sobrina de Isabel Pantoja, habiendo regresado recientemente de América de haber pasado unas semanas como asistente de su tía. Sin embargo, esa aparente felicidad se rompía en mil pedazos cuando la ex concursante de Supervivientes regresaba y se encontraba con que la que fuera su pareja quería separarse de ella de manera definitiva.

Así lo contaba Amor Romeira para el programa Fiesta, aunque no ha sido hasta esta misma mañana cuando Anabel ha confirmado las sospechas de todo el país para El Programa de Ana Rosa y concretamente a Leticia Requejo, la encargada de desvelar la información en el espacio de las mañanas de Telecinco: «La decisión la toma Yulen, es una decisión bastante meditada y esto llama mucho la atención a Anabel… Siendo una decisión que él toma con bastante tiempo, ¿por qué lo hace ahora y no antes de irse a la gira de Estados Unidos?», comienza preguntándose la periodista, para después entrar en más detalles al confesar que el espadista dijo a la prima de Kiko Rivera que «ya no siente lo mismo»: «La conversación se mantuvo aquí; de hecho, mientras estaba en Estados Unidos, ellos hablan varias veces, tanto es así que se intercambiaban mensajes, le compra regalos al todavía su chico (…) La sorpresa llega cuando ella aterriza, come con todo el equipo del artista y cuando se quedan solos, Yulen le comunica su decisión a Anabel», finaliza, para después señalar en qué punto se encuentra la prima de Isa Pantoja ahora que ha tenido que poner punto final a su historia de amor con la persona a la que conoció en Honduras: «¿Cómo está Anabel? Ella está bien, tocada, pero como dice ella ‘por lo menos sigue viva’… Hundida no está», comenta, para después admitir que “ni ella ni el entorno hablan de terceras personas… Y si lo de Yulen fuese verdad, ella está en un modo que no le interesa nada, no quiere saber nada ni del concurso de su suegra», zanja, dejando entrever que tampoco esta ruptura ha supuesto un motivo de más tristeza de la normal para la hija de Bernardo Pantoja.

Sea como fuere, todo apunta a que ahora mismo Anabel se encuentra en el domicilio de su progenitora, la cual le estaría brindando todo el apoyo necesario para superar este bache amoroso cuanto antes. Aún así, las cámaras de Gtres han captado a Merchi en Sevilla, dirigiéndose a su hogar, y ésta no ha querido dar frente a las cámaras ninguna minucia sobre si es cierta o no la ruptura de su hija con el esgrimista, optando por mantenerse en silencio para así blindar a la que fuera esposa de Omar Sánchez en una situación tan complicada.