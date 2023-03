Anabel Pantoja, aterrizaje en una nube tras la gira americana junto a su tía

Era el pasado mes de enero cuando se conocía que Anabel Pantoja iba a ser la asistente de su tía en su gira por América. Otro año más, la ex superviviente demostraba ser uno de los apoyos fundamentales de la intérprete de Marinero de luces, viajando con ella en su regreso a los escenarios. Ahora, después de un mes de conciertos, la novia de Yulen Pereira ha aterrizado en España.

Con una sonrisa de oreja a oreja, ataviada con gafas de sol y con ganas de atender a los medios de comunicación, la prima de Kiko Rivera ha mostrado su mejor cara en este regreso a la normalidad. La #pantogira ya ha llegado a su fin y Anabel Pantoja, echando la vista atrás, no ha podido evitar expresar lo afortunada que se siente de haber compartido esta aventura con la tonadillera y Agustín, que también ha tenido un papel importante en este viaje. «Nunca dejaré de daros las gracias por contar conmigo y poder vivir esto con vosotros, os quiero titos», ha escrito en sus redes sociales.

Pero no todo son sonrisas. Pues, aunque no ha podido disfrutar más del viaje, y así lo ha hecho saber con la infinidad de recuerdos que ha compartido en el universo 2.0, lo cierto es que la televisiva ahora tiene que hacer frente a la realidad y a los últimos varapalos que han rondado alrededor de su vida y su familia.

Revés en Cantora

En este tiempo alejada de su tierra natal, Anabel Pantoja se ha perdido el último varapalo de su tía. Tal y como revelaba Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, una nueva normativa podría poner en peligro su decisión de vender Cantora: «Hemos comentado muchas veces que Isabel estaba desesperada por vender, había una intención de montar parques eólicos o fotovoltaicos en la propiedad. Hubo un grupo inversor que apostó por la compra con una cantidad superior a los 10 millones de euros». ¿El problema? Que la finca esta construida en el interior de un área protegida por la Unión Europea, que prohíbe su explotación para parques eólicos o huertos fotovoltaica.

Una prueba de ADN

Mientras la intérprete de Se me enamora el alma seguirá luchando por vender su propiedad, su sobrina ha regresado a España con una noticia en primera plana de Diez Minutos. Tal y como ha confirmado la revista su presunto hermano, Pinocho, le ha pedido las pruebas de ADN para comprobar si realmente es hijo del ya fallecido Bernardo Pantoja. Tal y como ha relatado para el magazine, le ha enviado un burofax a Anabel para que se haga las pruebas biológicas que podrían demostrar que son hermanos, siendo esta la primera vez que habla abiertamente sobre el tema: «Bernardo me pidió que luchase por lo mío, que era el apellido Pantoja».

Un divorcio encima de la mesa

Además, mientras Anabel estaba en Miami, Omar Sánchez se sentaba en el Deluxe para someterse a un polígrafo y desvelar que ya había firmado los papeles de divorcio: «Ya estamos divorciados. Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común». Y es que, aunque la ex concursante de Supervivientes ha sido protagonista de esta noticia, lo cierto es que ahora, en su regreso a España, se encontrará con una entrevista de la que no tenía ni idea y que ha desvelado una de las cuestiones de las que ella no se ha querido pronunciar.