Jarro de agua helada para Isabel Pantoja en su intento de vender Cantora

Con la ley hemos topado. Eso deberá estar pensando Isabel Pantoja. La cantante ha sufrido un duro mazazo al enterarse de que una normativa va a poner en peligro su decisión de vender Cantora, la archiconocida finca gaditana vinculada a los Pantoja. El problema es que la finca está construida en el interior de un área protegida por la Unión Europea que prohíbe su explotación para parques eólicos o huertos fotovoltaica.

Así lo ha desvelado Antonio Rossi, este lunes en El Programa de Ana Rosa: «Hemos comentado muchas veces que Isabel estaba desesperada por vender Cantora, había una intención de montar parques eólicos o fotovoltaicos en la propiedad… hubo un grupo inversor que apostó por la compra con una cantidad superior a los 10 millones de euros, entraba en las pretensiones de Isabel», comenta.

El motivo por el que se paraliza la venta de la finca de Isabel Pantoja es rotundo: «En el análisis que hace el grupo sobre la finca y la viabilidad para llevar a cabo un huerto fotovoltaico, es que por el Real Decreto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000».

La existencia de especies concretas de animales no hacen más que entorpecer más todavía el proceso: «Esto implica que tiene valores faunísticos muy relevantes, representando un importante área de dispersión y asentamiento de gran variedad de aves rapaces forestales, en especial la población del águila imperial ibérica».

Isabel Pantoja ya ha sido consciente de esto y no se va a quedar de brazos cruzados. Llegará a donde sea necesario: «Esta categoría en la que incluyen a Cantora en el año 2006 lo desconocía Isabel Pantoja, ella pretende recurrir a la Unión Europea, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo. De hecho, le han dicho que no va a conseguir que descataloguen su casa», informa Rossi.

Del mismo modo, el periodista ha reconocido que la cantante de Marinero de luces «se puso en contacto con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, ella dice que nadie se lo comentó o informó, ella no podía alegar al salir publicada la catalogación en el BOE y cree que ahí se vulneraron sus derechos».

La opinión de la hija de Isabel Pantoja

La hija de la tonadillera, Isa Pantoja, se encontraba en el plató de Ana Rosa Quintana escuchando atentamente la información que daban sus compañeros. Y lo cierto es que estaba perpleja ante la diferencia de criterios con otros propietarios: «Yendo para Cantora te encuentras un montón de fincas y terrenos que han podido hacerlo. Sé que es una fuente de ingresos muy buena. La gente que quiere comprar la finca será por ese proyecto».

Hay que destacar que esta mala noticia no es la única para Isabel Pantoja. Hace unos días conocíamos que era demanda por parte del youtuber cubano, Alexander Otaola. Según anunció él mismo a través de un vídeo compartido en su canal de YouTube, Otaola ha interpuesto una demanda contra Isabel por incumpliento de contrato. «La demanda ya está en el Juzgado. No me importa que sea Isabel Pantoja. Otaola trabaja todos los días y mi programa hay que respetarlo».