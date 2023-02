Isabel Pantoja (66) volvía en la noche de ayer a los escenarios. La tonadillera inició su gira americana ofreciendo un primer concierto en Miami del que salió victoriosa. Al menos en lo que a música se refiere. De blanco impoluto y con detalles plateados bordados efecto glitter, fruto del trabajo del diseñador Alonso Cozar, la cantante interpretó sus grandes temas, como Marinero de luces, Así fue, Hoy quiero confesar o Enamórate, que da título la gira; ante un público totalmente entregado para el que la madre de Kiko Rivera (38) se mostró visiblemente emocionada.

Ha sido ella misma la encargada de compartir con sus cerca de 400 mil seguidores en Instagram, todos los pasos que dio hasta subirse al escenario del James L. Knight Center Complex, ubicado en el centro de la ciudad y con capacidad para cinco mil personas, donde esta noche volverá a actuar antes de poner rumbo al United Palace Theatre de Nueva York, el 17 de este mes, y al Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, el próximo día 26. «Gracias por esta noche», ha escrito.

Isabel estuvo acompañada en todo momento por su sobrina Anabel Pantoja (36), quien ejerce como asistente de su tía, así como de Antonio Abad, su peluquero, Alberto Dugarte, su maquillador y, por supuesto, por su hermano Agustín, persona de máxima confianza de la cantante.

Esta gira de Isabel Pantoja estaba prevista para los pasados meses de noviembre y diciembre, no obstante, tuvo que retrasarla debido a los problemas burocráticos, tal y como informó su oficina de prensa en un comunicado. «Sabemos que los trámites migratorios en los Estados Unidos son complejos, burocráticos y se demoran a veces más de lo previsto, por lo tanto, valorando las opciones que tenemos ya tan cercanos a las fechas de la gira, hemos tomado la decisión de posponer la gira Enamórate para la segunda quincena del mes de marzo de 20223. Queremos dejar claro que esta decisión de posposición de la gira prevista para el mes de noviembre y diciembre de 2022 ha sido motivada por causas ajenas a la voluntad de la artista y de los promotores», rezaba el escrito.

Isabel Pantoja, demandada por incumplimiento de contrato

Pero no todo iban a ser buenas noticias para la viuda de Paquirri. Al tiempo que ofrecía este primer concierto, Isabel Pantoja era demanda por parte del youtuber cubano, Alexander Otaola. Según anunció él mismo a través de un vídeo compartido en su canal de YouTube, Otaola ha interpuesto una demanda contra Isabel por incumpliendo de contrato. «La demanda ya está en el Juzgado. No me importa que sea Isabel Pantoja. Otaola trabaja todos los días y mi programa hay que respetarlo», explicaba el youtuber enseñando el documento.

Y es al parecer, la tonadillera habría concertado una entrevista que no se ha llegado a producir. «La demanda ya está en la corte de Miami y será servida esta noche mientras Isabel esté en el concierto. Yo creo que es la manera de exigir, sobre todo ante ustedes porque yo anuncié que vendría y promocioné sus conciertos. Su equipo suele utilizar a las personas para luego no cumplir lo que prometió», añade Otaola.