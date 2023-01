Si el último mensaje de Anabel Pantoja (36) en Instagram no auguraba nada alentador, y avivaba los rumores de ruptura con Yulen Pereira (27), la decisión drástica que le ha seguido hace escasas horas en la misma red social, lo hace aún más: la colaboradora de Mediaset ha eliminado todas las fotos donde aparecían juntos.

Era este jueves cuando la sobrina de Isabel Pantoja hacía saltar las alarmas de su más de un millón de seguidores con estas palabras: «Aunque la vida no haya sido perfecta para mí. Voy a seguir sonriendo». La ex de Omar Sánchez, dejaba entrever que no estaría pasando por un buen momento, aunque sin dar mayor detalle. Algo que parece haber ratificado, al menos en lo que a su relación sentimental se refiere, borrando el rastro del esgrimista de su feed.

Lo cierto es que esta decisión de Anabel llega tan solo unos días después de que Sálvame apuntara, a través de Miguel Frigenti, y pese a la negativa de Chelo García Cortés que afirmaba que le consta «por fuentes directas» que la relación iba de «maravilla» y que continuaban juntos, que la influencer no llevaría bien el hecho de pasar demasiado tiempo sola, debido a que Pereira está centrando en los entrenamientos de esgrima para los próximos Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.

Ambos iniciaron su relación en Honduras durante su participación en la última edición de Supervivientes, poco tiempo después de que Anabel anunciara su ruptura definitiva de Omar Sánchez (32) tras casi cuatro años juntos y el Sí, quiero en una boda por todo lo alto en la Isla de la Graciosa. Desde entonces, la sevillana y el madrileño se han mostrado inseparables. Sin ir más lejos, Yulen se convirtió en el pilar fundamental de la influencer tras la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, el pasado mes de noviembre, y todo lo que trajo consigo la triste noticia. El padre de ‘la sobrinísima’ arrastraba unos problemas de salud relacionados con la diabetes y llevaba años enfrentando esta enfermedad.

El próximo proyecto de Anabel, ¿un inconveniente para seguir con su relación?

Tras meses de incertidumbre sobre si podía o no realizar los conciertos, finalmente, Isabel Pantoja (66) verá cumplido su sueño y pondrá próximamente rumbo a Estados Unidos para iniciar su gira americana. Pero no lo hará sola. Anabel Pantoja será quien la acompañe como su asistente en los conciertos que se repartirán por Miami, Nueva York, Puerto Rico o Los Ángeles, entre otros, tal y como desveló Isa Pantoja en El programa de Ana Rosa: «Mi madre está preparando la gira en Cantora. Ella ya sabe quienes son los músicos y el equipo con el que va, muchos de ellos le acompañan desde España y mi prima Anabel también va».

Un hecho que podría convertirse también en motivo de distanciamiento e incluso ruptura de la pareja. Pues la ex superviviente, pasará un par de meses en el país americano. Junto a ellas viajaran otras 30 personas entre las que se podrían incluir su peluquero, o maquillador, además de su hermano Agustín Pantoja (58).