El enigmático mensaje con el que Anabel Pantoja ha preocupado a sus seguidores

Aunque todo apuntaba a que Anabel Pantoja estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y sentimental, pese a haber tenido que sufrir recientemente el triste varapalo de la muerte de su padre, Bernardo, lo cierto es que la vida de la sobrina de la tonadillera no estaría siendo de color de rosa. Así lo ha expresado ella misma a través de su cuenta de Instagram, lanzando un mensaje a sus casi dos millones de seguidores con el que demuestra estar atravesando un bache a nivel anímico.

«Aunque la vida hoy no haya sido perfecta para mí. Voy a seguir sonriendo», escribía la ex de Omar Sánchez en una storie de lo más enigmática y que ha hecho saltar las alarmas de sus fans, que permanecer preocupados sobre qué es lo que podría estar ocurriéndole a Anabel. No obstante, unas horas más tarde, la prima de Kiko Rivera ha compartido en redes sociales unas imágenes de una jornada marítima en la que ha podido disfrutar del buceo y divisar a las especies que viven en este hábitat repleto de misterios.

Justamente, esta frase ha sido publicada por la prima de Isa Pi cuando, hace tan solo unos días, se convertía en la invitada estrella de Gente Maravillosa, programa de Televisión Canaria. Una velada en la que, en primer lugar, la sevillana fue el blanco de una cámara oculta en la que defendía de la homofobia a un joven que aparecía en escena, y posteriormente se emocionaba frente a la presentadora, Eloísa González, al hablar del cariño que siente hacia las Islas Canarias pese a no estar ya inmersa en una relación con la persona por la que se mudó a ellas. Pero sea como fuere, la colaboradora lo tiene claro: nada ni nadie puede separarla de una tierra que considera que la ha acogido con el máximo amor y hospitalidad, razón por la que tiene previsto vivir entre Madrid y Canarias al considerar este último enclave «una casa». Un sentimiento que también comparte cada vez que viaja a la Ciudad Hispalense, a la cual la novia de Yulen Pereira se escapa siempre que tiene oportunidad y que su agenda profesional se lo permite.

Por si fuera poco, Anabel también puede presumir de haber encontrado un amor que parece ir viento en popa durante su estancia en Honduras al participar en Supervivientes. Los Cayos Cochinos fueron el escenario perfecto para que se cociera a fuego lento una historia de amor entre ella y el espadista, dejando atrás a su ex y todo lo que había compartido con él en los últimos años, momentos entre los que está una boda en la isla La Graciosa que tuvo lugar horas más tarde del fallecimiento de Doña Ana. Aún así, habrá que esperar a que pase el tiempo para saber qué es lo que le sucede a Anabel y si quiere contarlo de manera pública, o si por el contrario, prefiere guardarlo en su intimidad.