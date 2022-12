El 2022 será recordado como el del adiós para siempre a la reina Isabel de Inglaterra. El 8 de septiembre, el corazón de la soberana británica dejó de latir a los 96 años de edad mientras se encontraba en su residencia escocesa de Balmoral. Su deceso ha sido sin duda una de las noticias del año. Telediarios y demás medios de comunicación abrían sus páginas con ella. Y no era para menos dada la importancia capital que ejerció durante sus 70 años de firme reinado. Sin embargo, ha habido más muertes de rostros conocidos que merecen el mismo respeto y que recopilamos a continuación.

Isabel II

La conmoción mundial generada por el fallecimiento de The Queen no tuvo parangón. Sus últimos meses fueron complicados ya que estaba lastrada por importantes problemas de movilidad derivados de su avanzada edad, que le obligaron a hacer lo que más detestaba, echar el freno a su agenda. A eso se le sumaba la profunda tristeza que le invadió con la pérdida de algunas de las personas de su círculo más íntimo, como cuando en abril de 2021 perdió a su marido, el duque de Edimburgo, a los 99 años. Reino Unido se volcó como nunca antes se había visto para despedir a su reina en diferentes y emotivos actos que tuvieron su epicentro con el gran funeral de Estado al que no faltaron los principales representantes de las casas reales europeas.

Juan Diego

El mundo de la interpretación despidió a uno de sus genios. El 28 de abril se conoció una de las muertes con más trascendencia del año. Juan Diego perdía la vida a los 79 años tras no poder superar una larguísima enfermedad conocida como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

María Navarro

Unos días después de conocer la noticia de Juan Diego llegó otra de las muertes importantes en la crónica social. La madre de la actriz Lola Dueñas fue mano derecha de Isabel Pantoja durante dos largas décadas. Sin embargo, la tonadillera no estuvo junto a ella en los últimos años de su vida, que se desarrollaron en una residencia en la que estaba atendida las 24 horas del día.

Isabel Torres

La Veneno dejó el mundo el viernes 11 de febrero a los 52 años de edad en Las Palmas de Gran Canaria, a consecuencia del cáncer de pulmón con metástasis que le había sido diagnosticado en 2021. Isabel Torres hizo historia al convertirse en la primera transexual canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual.

Jesús Quintero

El 3 de octubre se apagó una de las grandes voces del periodismo español. El onubense Jesús Quintero perdió la vida mientras dormía la siesta en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz, fruto de una afección respiratoria y patología cardíaca que sufría. Fue autor de entrevistas inolvidables en programas como El Loco de la colina o Ratones coloraos.

Bernardo Pantoja

El padre de Anabel Pantoja perdió la vida el pasado 25 de noviembre en Sevilla, a los 69 años de edad, dejando absolutamente rota a su hija. Días antes había estado ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío por un empeoramiento de salud. En su tanatorio se produjo el reencuentro entre Kiko Rivera y su prima Anabel después de las polémicas familiares que han tenido en los últimos tiempos.