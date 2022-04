Muere el actor Juan Diego a los 79 años

El mundo del cine está de luto. Ha sido durante esta misma mañana cuando se ha dado a conocer la triste noticia del fallecimiento del actor Juan Diego a los 79 años. Un durísimo varapalo para sus seres queridos y para sus seguidores, que durante más de cincuenta años han estado pendientes de su evolución tanto en el ámbito profesional como en el personal.

El intérprete saltó a la fama de la mano de algunos de los títulos más exitosos del cine español, entre los que están Los santos inocentes, El séptimo día, Dragon Rapide, París-Tombuctú o You’re the one. Aunque lejos de quedarse anclado en esta esfera, Juan Diego también apostó por otras variantes como la del teatro, donde fue feliz durante una gran parte de su vida con obras como Petra Regalada, El beso de la mujer araña o El lector por horas. Pero lo cierto es que destacó especialmente delante de las cámaras, alzándose con un Goya como Mejor Actor Protagonista en 2007 por su papel en la película Vete de mí. Una gran alegría que compartió con Penélope Cruz, que en ese momento también ganó un cabezón como Mejor Actriz Protagonista por su impecable interpretación en Volver. Habiendo vivido una situación tan emotiva en común, no cabe duda de que la felicidad de la de Alcobendas estará empañada este año por su 48 cumpleaños, que está teniendo lugar este mismo 28 de abril y tristemente ha coincidido con la muerte de su compañero de profesión.

Según ha podido saber El País en exclusiva por medio de fuentes familiares cercanas al fallecido, la salud de éste no se encontraba en su mejor momento en los últimos tiempos. Al parecer, Juan Diego arrastraba diversas dolencias por las que hace unos días tuvo que ser hospitalizado en la Clínica de la Zarzuela de Madrid, hospital en el que ha fallecido esta misma mañana por causas que aún se desconocen.

Si hay unas personas que han estado acompañándole hasta el último momento han sido sus más allegados. Además de haber triunfado en el mundo laboral tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, Juan Diego también fue muy afortunado en lo personal, habiendo entablado relaciones sentimentales con algunos de los rostros más conocidos del país. Y es que, aunque el intérprete intentó mantener su vida amorosa en la más absoluta hermeticidad, lo cierto es que su popularidad hacía que fuera inevitable que salieran a la luz algunos de sus romances entre los que está el que mantuvo con Ana Diosdado. Ambos disfrutaron de su unión hasta dos años, rompiendo en 1970 y abriendo el actor su corazón de nuevo nada más y nada menos que con Concha Velasco, con quien surgió la chispa del amor en los teatros, aunque no se consolidó tal y como ambos esperaban.

Ya entrados en los años 90, Juan Diego volvió a dar una nueva oportunidad al amor, esta vez de la mano de Clara Sanchís, hija del dramaturgo José Sanchís Sinisterra y con quien tuvo un hijo bautizado como Diego. Este era el segundo vástago del del actor, que ya había vivido lo que era la paternidad en primera persona al ver nacer a su primogénito, Adán, fruto de un amorío con una actriz de reparto.