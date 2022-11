Kiko Rivera se reencuentra con Anabel en el tanatorio de Bernardo Pantoja

Kiko Rivera sí que ha querido despedirse de Bernardo Pantoja. El Dj ha llegado al tanatorio en compañía de tres amigos y con el semblante serio, visiblemente afectado tras la muerte de su tío este viernes. Desde la tarde de ayer y hasta hace escasos minutos, ha estado en duda la presencia de su sobrino en estos delicados momentos para la familia. Decidió no acudir al hospital pero sí que lo ha hecho para darle el último adiós.

En el interior de las instalaciones se ha producido el reencuentro con su familia. Kiko está arropando a su prima, Anabel Pantoja, que ha recibido un severo mazazo con el fallecimiento de su padre, a quien estaba muy unida. El hijo de Paquirri hacía acto de presencia vestido con vaqueros, plumífero sin mangas, camisa blanca y ocultado su rostro bajo una gorra y gafas de sol. No ha querido hacer ninguna declaración a los medios de comunicación que están cubriendo la información de este triste suceso para los Pantoja.

De este modo, Kiko Rivera ha querido dejar atrás el distanciamiento que tiene con su familia para despedir a Bernardo Pantoja y estar junto a los suyos. Por ejemplo, con Anabel Pantoja, con quien ha tenido varios conflictos en los últimos tiempos. Ya habrá tiempo de solucionar sus diferencias, si es que procede hacerlo. La ex colaboradora de Sálvame ha llegado al tanatorio instantes después que su primo, acompañada de su madre, Merchi, ambas con un rostro muy triste.

Lo que no se ha producido es el reencuentro con su madre en el tanatorio puesto que Rivera ha abandonado el edificio poco después de llegar. Hay que recordar que la última vez que se vieron fue a finales de septiembre del 2021 y también con la muerte de un familiar como motivo. En aquella ocasión fue para despedirse de doña Ana en Cantora. Allí, Kiko e Isabel Pantoja se fundieron en un abrazo que parecía poner fin a su guerra fría, pero nada más lejos de la realidad. El tiempo ha pasado y madre e hijo han reabierto unas heridas que parecen ya incurables.

Kiko se despedía de su tío a través de esta storie en Instagram, una foto de Bernardo cogiéndolo en brazos cuando era un bebé. Cabe destacar que Rafa Mora, íntimo amigo de Kiko Rivera, contó hace unas horas que el dj estaba muy molesto porque no le habían avisado del estado de salud tan grave que estaba padeciendo su tío hasta el último momento. Hace un mes que sufrió un ictus que le ha obligado a cambiar de vida radicalmente, pero eso no ha sido excusa para no presentarse en el tanatorio de Bernardo.

Quien también tiene previsto estar junto a su familia es Isa Pantoja. La hermana de Kiko Rivera ha estado colaborando esta mañana en El Programa de Ana Rosa pero tenía previsto coger un AVE nada más terminar, rumbo a la ciudad del Guadalquivir. «Justo me he enterado hace una hora, he llamado a mi madre y a Anabel y no me cogen el teléfono. Estoy informada de todo por la madre de Anabel, pero ha pasado como con mi abuela, que ha sucedido todo muy rápido», comentaba en plató.