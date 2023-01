Nuevo revés para Isabel Pantoja. Parecía que había empezado el 2023 con buen pie, después de conseguir el visado y confirmar que su gira por América era ya una realidad. La tonadillera se está preparando para dar el pistoletazo de salida a su vuelta a los escenarios el próximo 10 de febrero, sin embargo, una mala noticia ha empañado su felicidad. Y el dinero ha vuelto a ser el protagonista en un momento clave de su vida.

Ahora se ha podido saber que la tonadillera está obligada a abonar un total de 500.000 euros a Hacienda Pública antes del mes de mayo. Así lo ha revelado Paloma García-Pelayo para El programa de Ana Rosa, asegurando que la semana pasada estuvo en Madrid Agustín Pantoja para resolver estos asuntos económicos relacionados con una de las deudas de la artista. Pero este no es el único problema que rodea a la intérprete de Marinero de luces, pues según la periodista, Isabel Pantoja también tiene dos pleitos con un empresario sevillano, además de las deudas que continúa arrastrando con Loli ‘la quiosquera’.

Cuando llegue el límite de esta fecha que ha impuesto la justicia, Isabel Pantoja ya estará de vuelta de su gira americana que comenzará el 10 de febrero en Miami, para continuar por Nueva York el 17, Los Ángeles el 19 y finalizará el 26 en el Coliseo de Puerto Rico. Un regreso a las tablas que no le puede hacer más ilusión, aunque desde el principio todo hayan sido trabas. Además, se ha podido saber que su hermano Agustín no será su único apoyo, sino que también contará con la presencia de su sobrina Anabel, que formará parte del equipo de la cantante como asistente.

Las deudas con Loli

Fue el pasado mes de junio cuando la ex amiga de la tonadillera, Loli Pozo, volvería a la actualidad para pedir justicia y cargar contra Isabel Pantoja. ‘La quiosquera’ está cansada de que la cantante no le devuelva los ahorros de toda su vida que le prestó para evitar su entrada en prisión, una suma total de 76.000 euros que no ha vuelto a su bolsillo. A sus 82 años de edad, la salud de Loli cada vez es peor, por lo que le gustaría tener una cuidadora que no puede pagar: «Sé que Isabel ha solventado la deuda que tenía con un empresario, pero yo no existo para ella. Éramos muy buenas amigas, nos queríamos mucho, ahora no la reconozco, no entiendo su actitud hacia mí. Soy una pobre jubilada que no puede pagar a una señora que me cuide».

Pero ‘la quiosquera’ tiene claro que no aceptaría de ningún modo su perdón, únicamente si este va junto a todo el dinero que le debe. «Si en un futuro salda la deuda no habría una amistad, porque nada puede ser igual que en el pasado. Admiro a Isabel Pantoja como artista, como persona deja mucho que desear», sentenció entonces. Y es que, aunque la tonadillera nunca se ha pronunciado sobre el tema, sí que lo han hecho sus hijos, tanto Kiko Rivera no ha dudado nunca en apoyar a Loli públicamente.