Isa Pantoja ha dado un paso al frente al margen de lo que pueda pensar su madre, Isabel Pantoja. La colaboradora de El programa de Ana Rosa visitaba hace unos días a Loli, ‘la quiosquera’, a la que su madre le debe 76.000 euros. La anciana se ha vuelto a pronunciar en Sálvame sobre este encuentro y ha mostrado la emoción que ha sentido de que la hermana de Kiko Rivera haya tomado la decisión de tener un encuentro con ella en su domicilio.

“La niña vino a verme y se lo regalé -hace referencia a unos cuadros que tenía colgados en una de las estancias de su casa- «, ha dicho Loli ante la sorpresa de José Antonio León, que era quien la estaba entrevistando. “¿Ha venido Isa aquí?”, pregunta el reportero ante la bomba que acababa de soltar la protagonista de esta historia. “Tenía ganas de verme, hacía mucho tiempo que no la veía. Yo la quiero mucho, la he criado junto con Dulce», ha añadido ‘la quiosquera’.

Sobre el tiempo que estuvieron charlando, la anciana ha revelado que la influencer pasó con ella “un rato”. “Subió Asraf también para recoger los cuadros, más que nada porque si me pasa algo no quiero que nadie los tenga, nada más que ellos, su familia”, ha asegurado desde la tranquilidad de su hogar.

Este episodio no deja de sorprender, ya que en estos momentos Loli Pozo e Isabel Pantoja se encuentran en medio de un proceso judicial porque la artista le debe aún la cantidad de 76.000 euros. “Como es su madre, el tema ni ella lo sacó ni yo intento sacarlo”, ha aclarado la octogenaria.

Loli, también ha mostrado su tristeza por todo este asunto que está viviendo, ya que la intérprete de Marinero de luces parece haberse desentendido del dinero que todavía le debe a la que un día fue su amiga y con la que compartió tantos momentos. Belén Esteban revelaba en el programa en el que trabaja que, según sus fuentes Isabel Pantoja no va a devolver esa cantidad. «Isabel Pantoja dice que no va a devolver el dinero que le dio Loli, la quiosquera, porque fue un regalo», decía la de Paracuellos. Además, insistía en que «no estoy de acuerdo con lo que voy a decir porque no me lo creo». Todo apunta a que la cantante alegará en el juicio por la denuncia de Loli que “fue un regalo”.

Ante esta información, Loli, también se ha pronunciado. «¿Un regalo? ¿Toda mi vida trabajando para hacerte un regalo con todos los millones que has ganado? Tengo los ojos secos de tanto llorar, pero lloro de pena, porque yo nunca esperaba este desengaño tan grande por su parte porque ella nunca ha sido así. A ella la han cambiado… no sé si por la última etapa de su vida…», ha confesado la anciana ante las cámaras del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.