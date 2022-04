Rocío Marengo, presentadora argentina, destapa su ‘affaire’ con Kiko Rivera y le hace una petición

Kiko Rivera vuelve a ser el centro de todas las polémicas. Era hace unos días cuando el hijo de Isabel Pantoja era señalado por haber mantenido un supuesto romance con Rocío Marengo, presentadora argentina a la que el DJ habría conocido mientras acompañaba a su madre en una de sus giras por Latinoamérica. Una información que consiguió dinamitar al panorama nacional, más aún teniendo en cuenta los continuos rumores que han salido a la luz por posibles infidelidades por parte del cantante a Irene Rosales.

Poco se sabía sobre la certeza de este affaire, aunque ha sido la protagonista en cuestión quien ha acaparado el foco mediático para desvelar más detalles: “Lo conocí hace muchos años”, aseguraba la modelo. Una simple declaración que no concuerda con las fechas en las que Kiko Rivera mantenía una relación con su ahora esposa, ya que, según contaron en el programa Intrusos del canal América Vivo, el primer encuentro entre el DJ y la presentadora habría tenido lugar en 2017, mientras que ella desconocía que éste tuviera pareja.

Los colaboradores del espacio televisivo se interesaron al máximo por la historia entre Marengo y Rivera: “Dicen que ustedes estuvieron diez noches hospedados en el mismo lugar y que en ese momento él llevaba un año casado con Irene”, comentaba el reportero a la argentina durante una breve entrevista. Algo a lo que ella respondió tajante: “No sé, me parece que estaba solo. (…) Yo te puedo decir de lo que me acuerdo: fue supersimpático en la entrevista y parecía soltero”, afirmaba. Pero sus declaraciones no quedaron ahí, y la vedette siguió echando leña a un fuego que podría marcar un antes y un después en el matrimonio del intérprete por completo: “No sé si él quedó embelesado conmigo, pero sí te puedo decir que fue supersimpático, muy agradable y muy divertido”, zanjaba.

Con respecto a si ha seguido manteniendo el contacto con Kiko, Rocío lo tiene claro: “Hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él”, aseveraba. No obstante, y pese a tener muy buenas palabras hacia el hermano de Isa Pantoja, la presentadora ha mostrado cierta incomodidad cuando se le ha cuestionado por el affaire: “Lo único, si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores. Estoy harta de que, cada vez que se habla de esto y vinculan a las mujeres, tengamos que salir a hablar nosotras”, apuntaba. Y por si fuera poco, la de Argentina también ha lanzado un dardo a Rivera sobre lo sucedido, invitándole a que hable él también: “Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar. Invito a Kiko a que cuente lo que pasó, pero que cuente la verdad, porque sino voy a hablar yo”, le pedía, admitiendo así de alguna manera haber vivido un romance con el primo de Anabel Pantoja y dejando entrever que, si él no se pronuncia, lo hará ella.