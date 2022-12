Anabel Pantoja y Yulen Pereira, su primera Navidad juntos y lejos de Cantora

La vida de Anabel Pantoja (36) ha dado un giro de 180 grados en el último año. Aún aturullada por su divorcio de Omar Sánchez (31) en enero, y posterior comienzo de su relación con Yulen Pereira (27) tras su aventura en Supervivientes, la sobrina de Isabel Pantoja (66) afronta sus Navidades más difíciles marcada por la ausencias de su padre, Bernardo Pantoja, que falleció el pasado 25 de noviembre después de años enfrentándose a los problemas de salud y complicaciones derivados de la diabetes que padecía y por la que en 2018 le había sido amputada la pierna izquierda.

«Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo. Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija», escribió la colaboradora de Mediaset en sus redes sociales pocas después de que saltara la noticia.

El esgrimista será así uno de los máximos apoyos de Anabel en estas fechas tan especiales. Ha sido él mismo, de echo, el encargado de revelar cómo va a pasar la pareja estos días durante su posado en los Premios AS del deporte. Según ha explicado el deportista, aunque la sevillana todavía sigue viviendo en Canarias, sus compromisos laborales la mantienen viajando constantemente a Madrid, ciudad en la que reside Yulen. Así, ambos han decidido pasar la Navidad en la capital madrileña junto a sus amigos.

Un mensaje contrario a las informaciones que apuntaban esta semana a una intención de Anabel Pantoja de reunir en su casa de Gran Canaria a los miembros de su familia con los que mantiene mejores relaciones, como es el caso de su madre, Merchi, o de su prima Isa. No así de su primo, Kiko Rivera o Irene Rosales, ni de Isabel Pantoja, que sigue aislada en Cantora tras no haber conseguido los permisos necesarios para viajar a Estados Unidos, donde tenía prevista una gira por Nueva York, Miami, Chicago o Los Ángeles, entre otras ciudades, que ha postpuesto para Marzo de 2023.

Tampoco está previsto que Anabel comparta espacio y tiempo con Junco, viuda de su padre, con quien no parece gozar de un muy buen vínculo amistoso. Algo que quedó patente este miércoles, cuando la que fuera esposa del hermano de la tonadillera organizó en San Gonzalo de Triana, una misa en memoria de su marido en la que no contó con la presencia de ninguno de los familiares de este. Ni siquiera de Anabel.

Sí que estuvo, no obstante, Luis Pinocho, el joven que dice ser hijo de Bernardo Pantoja y quiere reclamar la paternidad en los tribunales. «Hemos dado el último adiós a mi padre. Hemos estado los que verdaderamente hemos estado con él todos estos años», comenzó diciendo al periodista Kike Calleja durante una conexión en directo en el programa Sálvame para, acto, seguido, asegurar que «si ese apellido me pertenece, me pertenece y punto. El tema va para adelante, la verdad solo tiene un camino. Yo no voy por el tema económico, voy por la verdad».

Así, un año más, los miembros del clan Pantoja vuelven a pasar la Navidad distanciados.