Isabel Pantoja ha abandonado su encierro voluntario en Cantora para retomar su profesión en los escenarios. La tonadillera ya ha aterrizado en Estados Unidos para dar el pistoletazo de salida a su #pantogira con un primer concierto en Miami que se celebrará mañana y que supondrá el regreso a las tablas de la intérprete de Marinero de luces. Un viaje de lo más especial en el que ha mostrado, una vez más, su doble cara.

A su llegada al aeropuerto, Isabel se ha encontrado con la prensa, que no ha dudado en hacerle unas preguntas a las que la tonadillera ha hecho caso omiso. La madre de Kiko Rivera se ha limitado a reír, aunque tapando su rostro con gafas de sol y mascarilla como ya acostumbra a hacer, a pesar de que ya se ha levantado la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte. «Muy contenta», ha respondido, girándose para continuar su camino y no dar más declaraciones.

Al ser pregunta por una reportera local si el nombre de la gira era «Enamorada», la cantante no ha dudado en responder con un rotundo: «No. Enamórate». Un nombre curioso que ha suscitado interés en la reportera, aunque la cantante se ha encargado de dejar claro que su corazón no está ocupado: «Estoy enamorada de la vida». Un intercambio de palabras de lo más breve con los medios de comunicación que dejan constancia de que no quiere hablar públicamente.

Sin embargo, en sus redes sociales muestra otra actitud completamente distinta. Siempre que puede, la tonadillera comparte imágenes o vídeos en los que agradece todo el cariño recibido por sus fans. Sin ir más lejos, justo antes de poner rumbo a América, subió un post en la terraza del hotel de Madrid para dar detalles sobre el comienzo de este tour que no le puede hacer más ilusión: «Hola amigos, soy Isabel Pantoja. Estoy en España aún, pero ya me queda muy poquito para llegar a Estados Unidos donde voy a aterrizar, si Dios quiere, en Miami, Nueva York y Puerto Rico, para ver a mi bella gente, a mi bello público que tanto quiero y deseo con toda mi alma. Si Dios quiere, que todo salga maravilloso. Un beso enorme».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Pero su reaparición 2.0 no ha quedado ahí pues, mientras que a los medios de comunicación no ha querido atenderles, ha compartido un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram bajo el título «Arrancamos» en el que se muestra de lo más feliz y cariñosa con el equipo que le acompaña en esta aventura. En él se la puede ver entrando a la sala de ensayo de los músicos subiendo y cerrando el puño como señal de silencio de los instrumentos, un gesto con el que deja clara la buena sintonía y la confianza que tiene con los miembros de su equipo, para después pasar a abrazar a algunos de los allí presentes y finalizar subiéndose al escenario para cantar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Una actitud que derrocha buen rollo, ganas de esta aventura y, sobre todo, conexión con su equipo. Todo lo contrario a lo que ha mostrado de forma pública siempre que la prensa ha querido hacerle un par de preguntas. Y es que, no es ningún secreto que desde hace ya unos años, el silencio ha sido el arma más potente de la tonadillera.