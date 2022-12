Pinocho, quien dice ser hijo de Bernardo Pantoja, ha roto su silencio. Así lo ha comunicado Socialité, que se ha puesto en contacto con el joven tras el fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja. Según ha revelado el espacio conducido por María Patiño, el joven está “muy afectado” por no haber podido asistir al tanatorio y ya no aguanta más. Por ello, ha decidido dar un paso al frente de una vez por todas.

Aunque no ha querido hacer declaraciones él mismo, sí que ha trasmitido lo que va a llevar a cabo a través del paparazzi Pablo González. “Pinocho Luis, el hijo de Bernardo Pantoja, quiere iniciar los trámites legales para ser reconocido como un miembro más de la familia Pantoja”, ha comunicado. Y es que, el joven tiene una presunta prueba de ADN que demuestra al 99,9% que es hijo de Bernardo.

Es por ello que, sin más dilación, ha decidido acudir a la justicia para que le den su lugar en Cantora. “Y esa prueba junto con audios de su propia voz, con fotografías que os sorprenderían las fotos que Bernardo y Pinocho tienen juntos, también tengo entendido por el abogado que las ha visionado, dejarían a Luis como un nuevo miembro del clan”, ha zanjado el paparazzi.

El objetivo de Pinocho no sería otro que honrar al que considera su padre: “Pinocho no persigue ninguna gran fortuna que haya detrás del fallecimiento de Bernardo. Es una deuda que él dice que tiene con las últimas palabras que Bernardo le dice: ‘Tú me llamas a mí papá. Me dices papá porque yo soy tu padre’”. Y es que, al parecer, Pinocho ha decidido recurrir a la justicia tras impedirle la entrada al tanatorio, algo a lo que él se resigna por su amor a Bernardo.

Sin embargo, sí pudo visitarle en el hospital y mostrarle todo su apoyo antes de pronunciar su último adiós. “Cuando no había prensa en el hospital, Luis acudió al hospital donde estaba Bernardo ingresado y sí pudo despedirse de él”, ha revelado Pablo González, que además ha confesado que la relación entre Pinocho y Anabel no ha sido siempre mala, si no que en un principio la tonadillera aceptó el estrecho contacto entre ambos. Pero todo parece haber cambiado pues, según el paparazzi, al conocer el paso adelante de Pinocho de contar su verdad, Anabel decidió cerrar las puertas de la casa de Bernardo para que este no pudiese ir a visitarlo.“Si Anabel tiene alguna duda de que yo sea su hermano, que venga a mí y me pida una pueba”, ha sido el mensaje que Pinocho ha querido lanzar.

La confirmación de Bernardo Pantoja

Fue el pasado mes de febrero cuando se confirmaron los rumores. Una conversación reproducida en Sálvame desvelaba que era el propio Bernardo quien reconocía a Pinocho como su hijo: “Nunca he escondido que tengo un hijo, Luis. Tengo una buena relación con él desde hace más de 20 años. No se lo he dicho a Anabel”. Además, el hermano de Isabel Pantoja reconoció haber tenido un idilio con la madre de Pinocho cuando eran jóvenes: “Yo tengo amistad con ella. No me dijo que estaba embarazada, pero yo la veía engordar. No le di los apellidos al chico porque así lo decidimos su madre y yo. Lo considero tan hijo mío como Anabel, bueno…a ella más, porque tengo más trato, pero con él tengo relación desde hace veinte o treinta años”.