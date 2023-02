Mientras Anabel Pantoja (36) hacía gala de sus primeras horas en Miami como asistente de Isabel Pantoja (66) en su gira americana, su ya ex marido, Omar Sánchez (32) se sentó en Viernes Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita y desvelar algunas de las cuestiones más íntimas sobre la relación que mantuvo durante años con la influencer y su familia. El canario confesó que ya han firmado los papeles del divorcio por lo que ya no hay nada que los una, al menos en lo burocrático. «Ya estamos divorciados. Firmamos los papeles hace una semana más o menos, cada uno fue por su cuenta, lo hicimos con el mismo abogado y no sentí nada al hacerlo, ya no tenemos nada en común. Es una experiencia que he tenido, fue bonita y ya está. Yo le guardo mucho cariño y respeto, aunque la tengo bloqueada en el teléfono porque tuvimos unos encontronazos, se ponía un poco pesada».

El matrimonio entre ambos apenas duró cuatro meses y, según afirmó el canario, uno de los principales motivos de la ruptura, fue la irrupción de él en televisión en 2021 como concursante de pleno derecho en Supervivientes. «Al final de la relación parecía un poco como si fuera una competición. Ella me reprochaba que yo me dedicara a la televisión: no te veo ahí, no es tu mundo, decía. La tele hizo mucho daño a nuestra relación. No me arrepiento de haber ido a Supervivientes y lo volvería a hacer. Las cosas pasan por algo», expresó.

Asimismo, y en medio de la tormenta mediática que rodea al apellido Pantoja en las últimas semanas, Omar Sánchez aseguró ante los cables de Conchita que Anabel ha hecho comentarios muy feos sobre sus primos Kiko Rivera (39) e Isa Pantoja (27): «No voy a contar intimidades de mi ex, pero claro que ha habido muchos momentos en los que no ha estado de acuerdo con el comportamiento de sus primos. Anabel criticó en alguna ocasión a sus primos, como cuando Kiko se fue de la boda».

En lo que refiere a su actual relación con Marina Ruiz (29), a la que conoció en Pesadilla en el Paraíso, Omar confesó que está «más feliz que nunca». «Más que con Anabel. Al final cuando en una relación no hay confianza pues se pasa mal. Yo todavía le tengo cariño, respeto, pero ese sentimiento que tenía como pareja lo perdí hace tiempo. Yo me siento muy feliz así. Por Anabel queda ese cariño y ese respeto, pero yo no volvería con Anabel. Yo estoy muy feliz con la persona que estoy al lado ahora», afirmó.

Lo que también dejo al descubierto el polígrafo, fue el deseo de Omar de ser padre con con la que fuera tronista de MyHyV. Algo de lo que ya ha hablado hace algunos días a través de sus redes sociales. «Llevamos meses sin separarnos y, la verdad, cada día estamos más enamorados. Siempre he querido ser padre. Si nuestra relación sigue igual, o mejor…», señalo el canario, que tampoco tuvo reparo de hablar al respecto de la relación que mantiene actualmente su ex con el esgrimista, Yulen Pereira (27), a quien la tertuliana conoció en la última edición de Supervivientes. «No puedo comparar dos relaciones», dijo tajante tras defenderse de las críticas por imitar con sus looks a Pereira.