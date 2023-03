Ana Rosa Quintana desvela el gran secreto de su boda hasta ahora desconocido

Como no podía ser de otra manera, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha coronado como uno de los temas más destacados de la actualidad social, y no es para menos. No será hasta el próximo 8 de julio cuando la marquesa de Griñón y el empresario se den el «sí, quiero»con una ceremonia y posterior convite en la finca de El Rincón, y sin embargo, no deja de hablarse de su unión matrimonial en los distintos platós de televisión. Es por ello que El Programa de Ana Rosa no iba a ser menos, y la presentadora y el resto de colaboradores han tratado el asunto con total normalidad.

Aprovechando el momento distendido, la maestra de ceremonias ha hecho un inciso para recordar el día que pasó por el altar con Juan Muñoz, hace nada más y nada menos que 19 años. Una situación que Ana Rosa Quintana recuerda con el máximo cariño al haber podido unirse en matrimonio con el hombre de su vida, aunque sí ha admitido haber cogido peso por una cuestión totalmente ajena a los nervios. Y es que, la periodista estaba embarazada cuando se vistió de blanco. Una noticia que no sabían ni los propios invitados: «No lo sabía nadie», ha confesado entre risas, aclarando además que Jesús del Pozo supo guardar un secreto que notaba cada vez que tocaba una prueba de vestido: «El pobre Jesús del Pozo cada vez que iba tenía que tocar algo. Como yo no le contaba a nadie que estaba embarazada… Él era súper discreto porque lo sabía pero no decía nada», apuntaba, dejando entrever que no fue hasta después de darse el «sí, quiero» cuando finalmente informó a sus seres queridos de la buena nueva.

Teniendo en cuenta que han pasado ya casi dos décadas desde que Quintana se vistió de blanco para celebrar su gran día nupcial, no ha tenido reparo en lanzar un consejo a Tamara Falcó de cara a los próximos cuatro meses. Y es que, la presentadora considera que la marquesa de Griñón debe hacer un esfuerzo a la hora de ni adelgazar ni engordar, ya que puede «ser un problema hasta dos días antes». Algo que no resulta extraño, sobre todo sabiéndose que son muchas las novias que, por circunstancias personales, tienden a coger o perder kilos a medida que se acerca el día de su boda, motivo por el que sus diseñadores se ven obligados a hacer retoques a sus trajes en tiempo récord.

No obstante, y aunque colaboradores como Alessandro Lequio han apuntado que «invita a que va a ser un vestido feo» con el que Tamara Falcó se una matrimonialmente a Íñigo Onieva, la presentadora ha querido lanzar un dardo a favor de la ganadora de MasterChef Celebrity: «Ella siempre muy bien, sabe mucho, su madre Isabel Preysler sabe mucho..», concluía, haciendo referencia al ámbito estilístico.