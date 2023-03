El inquietante mensaje de Jorge Javier Vázquez a Íñigo Onieva en pleno directo

El 2023 ha hecho que Tamara Falcó e Íñigo Onieva den un giro de 180 grados a su vida. Después de haber finalizado el 2022 separados, la marquesa de Griñón y el empresario decidían dar una segunda oportunidad a su historia de amor sumergiéndose de lleno en los preparativos previos a su boda, la cual tendrá lugar el próximo 8 de julio en la finca de El Rincón. Una noticia que ha contado tanto con partidarios como detractores y que ha sido especialmente comentada en algunos platós como en el de Sálvame, en el que Jorge Javier Vázquez se ha mojado al máximo.

Habiendo admitido en diversas ocasiones lo atractivo que le parece el prometido de la ganadora de MasterChef Celebrity, a lo largo de esta última tarde el de Badalona se ha dirigido a cámara para lanzar un mensaje hacia Íñigo Onieva que ninguno de los colaboradores, ni probablemente los espectadores, han entendido. Y es que, el presentador ha aprovechado que ha tomado la primera plana del programa de las tardes de Telecinco para dar una advertencia al hijo de Carolina Molas: «Estoy esperando una respuesta, Íñigo, una respuesta tuya», declaraba, bajo la atenta mirada de todos sus compañeros, a los que el catalán no ha querido dar ningún detalle de sus palabras: «¿Os tengo que contar todo?», les preguntaba, para después volver a dirigirse a Onieva: «Íñigo, tu ya sabes de qué hablo», zanjaba, causando así la máxima expectación sobre qué tipo de relación tienen el empresario y el periodista para que éste último se dirija hacia él en pleno directo del espacio televisivo.

Sea como fuere, lo cierto es que son escasas las declaraciones que ha hecho el empresario desde que se dio a conocer su infidelidad hacia su futura esposa durante el pasado mes de septiembre. Aunque en ese momento todas las miradas se posaron sobre él, él se decantó por guardar silencio frente a la prensa para no dar detalles sobre el punto en el que se encontraba su relación con Tamara Falcó, la cual parece haber salido airosa de distintos baches que probablemente no hayan sido fáciles para ninguno de los dos protagonistas. Ahora, ambos están viviendo uno de los momentos más bonitos de su romance y así lo ha reflejado la hija de Isabel Preysler en El Hormiguero siempre que ha tenido oportunidad, haciendo referencia a la nueva vida de su prometido, la cual no está en absoluto vinculada con los movimientos protagonizados anteriormente. Y es que, el futuro marido de la marquesa parece haber dejado atrás algunas de sus costumbres para centrarse plenamente en la vida que le espera junto a Tamara Falcó de cara a un futuro, pese a que su decisión haya sido duramente criticada por algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que está el de Jorge Javier Vázquez, que quizá haya encarrilado su cuestión hacia Íñigo Onieva respecto a ese tema.