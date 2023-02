Justo cuando han salido a la luz las nuevas medidas impuestas por Mediaset, Jorge Javier se ha lanzado a la plataforma de Youtube como una alternativa segura por si la cadena de Fuencarral decide prescindir de él. Bajo el nombre Los burros de Fortunato, el maestro de ceremonias de Sálvame ha creado un podcast para hablar de lo que le dé la gana con quien le dé la gana.

Una aventura profesional que no ha tardado en ser criticada por sus mayores detractores, entre ellos, Antonio David y Rocío Flores. Cabe recordar que el ex guardia civil también se abrió un canal en la plataforma musical cuando fue despedido de forma fulminante de Telecinco tras las docuseries de Rocío Carrasco en las que, por fin, contaba su verdad. Fue entonces cuando el presentador unió fuerzas con la hija de ‘la más grande’ y no dudó en cargar contra su ex marido.

Ahora, este se ha pronunciado. «El presentador estrella de Mediaset se pasa a Youtube. Aquel que dijo tantas cosas sobre mí y que me ha criticado. Pues mira por dónde, es que no se puede escupir para arriba. Cuanto más escupas para arriba, más probabilidades tienes de que te caiga el gapo en la cara, que es lo que te ha pasado, Jorgeja, te cayó en la cara», ha comenzado diciendo el ex colaborador de Telecinco.

Asimismo, el ex marido de Rocío Carrasco ha asegurado frente a las cinco mil personas al otro lado de la pantalla que el nuevo Código Ético de Mediaset ha recaído, sobre todo, encima de Jorge Javier: «Te han cortado la lengua». Motivo por el que, según el ex guardia civil, se abría sumado a su team de crearse un canal en Youtube para poder expresarse libremente.

Rocío Flores pullita a Jorgeja en el directo de Antonio David

"Lo mismo quien tiene que mandar bizum eres tú ahora,se lo puedes mandar al burrito"

Pero no todo ha quedado ahí, pues Rocío Flores ha aparecido por sorpresa junto a su padre, colándose así en el directo. No ha dudado en saludar a los espectadores y responder a las muestras de cariño, aprovechando su repercusión para mandar un mensaje al presentador de Sálvame: «Lo mismo quien tiene que mandar bizum eres tú ahora, se lo puedes mandar al burrito». Unas palabras que han provocado la carcajada de su padre y juntos, como de costumbre, han continuado riéndose del presentador.

La última polémica

Hace apenas un mes, Diez Minutos publicó la noticia de que Antonio David se había llevado a su hijo a vivir con él en su nuevo piso en Málaga y, por ende, con Marta Riesco también. Una noticia que no tardó en comentarse en el plató de Sálvame, donde Jorge Javier demostró, una vez más, no tener pelos en la lengua. «El ser está en el subsuelo, pero ya veréis como la persona que le va a dar la estocada va a ser Marta Riesco», comenzó diciendo, para después añadir que Rocío Flores era una alumna aventaja de su padre: «Es o Marta Riesco o Rocío Flores, el puesto tiene que ser para una de las dos. Rocío Flores no va a permitir compartir puesto con Marta Riesco».

Pero la bomba llegó después: «El padre teme a la niña. Yo tengo datos. Yo sé de broncas que la niña le ha pegado al padre. La temen todos. El ser intenta hacer una exclusiva utilizando a sus hijos, la hija no lo sabe, se da cuenta y cuando se da cuenta, le pega una bronca al padre que el padre lo para». Entonces, ni Antonio David ni Rocío Flores se pronunciaron, pero ahora parece que han cogido carrerilla para devolverle a Jorge Javier todos los dardos envenenados.