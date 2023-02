Todavía es incierto el futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset, pero él ya ha comenzado a apostar por otros proyectos por si algún día su trayectoria en la televisión se pausa. De esta forma, se ha sumado al team de Antonio David creándose un canal de Youtube para compartir sus podcast y hablar, sin la censura que le acaban de exigir, de lo que le plazca. Y su aventura acaba de comenzar.

Su primer vídeo ya se puede ver en su canal y, tan solo una hora después de publicarlo, contaba con más de 6 mil visitas. «Un podcast para hablar de lo que me dé la gana con quien me dé la gana», confirmaba en su Instagram. Lo que nadie se esperaba es que la introducción a su primer episodio desvelaría el gran complejo que siempre ha ocultado. «Ay, Fortunato. Tú no sabes la suerte que tienes que todo el mundo te está diciendo continuamente: ‘guapo, guapo’. Pues si te pasara como a mí fliparías, que lo único que me dicen es que si me hago mayor, bueno eso es lo de menos, porque hacerse mayor no es lo peor que te puede pasar», ha comenzado relatando.

Y es que, desde que se convirtiese en maestro de ceremonias de Sálvame, el presentador no ha parado de recibir comentarios de todo tipo, desde su ideología política hasta su aspecto físico. Algo que él siempre se ha tomado con humor, o así lo pretendía hacer ver. «Yo de pequeño era muy guapo y después con los años empecé a cambiar para peor, y la verdad es que no me iba nada mal. Nunca he ligado tanto como cuando pesaba 20 kilos más y estaba en la facultad. Y es que yo detesto a la gente que come y no engorda», ha revelado, dejando claro que, pese a querer hacer humor de la cuestión, lo cierto es que tiene una gran manía.

Entre broma y broma, Jorge Javier ha repasado su juventud, recordando cuando en las discotecas ligaba y no por lo guapo que era. Una cuestión a la que ha dado más importancia de la que tendría que tener: «A mí es que me hace gracia cuando dicen que la gente guapa no lo tiene fácil en la vida, pues que prueben a ser feos. Es que ya lo tienen todo ganado, para qué necesitan hablar, para qué necesitan leer, para qué necesitan ir al teatro, para qué me he formado yo tanto». Una forma de poner de manifiesto su forma de ver la vida que no ha estado exenta de polémica. «Yo, la verdad, prefiero haber sido del montón siendo jovencito, me gusta mucho ver a gente que ha sido guapa de joven porque luego con los años los veo hechos unas ruinas. Estos que han tocado el cielo sí que lo van a pasar mal. Y pienso: que se jodan», ha sentenciado, para dar así paso a su primera tertulia.

En resumen: su mayor complejo es ser feo y odia a los que nunca lo han sido. Un intento de ironizar su rencor para hacer gracia, pero dicen que entre broma y broma la verdad asoma. Una obsesión que ha decido hacer pública con una auténtica declaración de intenciones en la cabecera de su canal de Youtube; su nuevo proyecto profesional en el que ya no tendrá, como antaño, pelos en la lengua. Y es que, cabe recordar que hace apenas unos días se filtró el nuevo código ético de Mediaset a través del cual se cortaban las alas de Jorge Javier. ¿Es esta su forma de dar portazo a la cadena de Fuencarral y expresar libremente todo lo que le plazca?

Sea como fuere, lo que ya está corriendo por la red es que el podcast del maestro de ceremonias de Sálvame es su plan b asegurado por si algún día, parece que más pronto que tarde, Telecinco vuelve a hacer un baile de sillas y su nombre sale perjudicado. De momento, a disfrutar cada 15 días de los temas más controvertidos de uno de los presentadores más polémicos de la historia de la televisión. Que comiencen los juegos del hambre.