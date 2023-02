Son muchos los rumores que apuntan a que el futuro de Jorge Javier Vázquez en Telecinco está a punto de llegar a su fin. Las caídas de audiencias de Sálvame son más que notables y, después del baile de sillas que tuvo lugar hace apenas unos meses, no sería de extrañar que el siguiente en abandonar la cadena de Fuencarral fuera el rostro más conocido del prime time.

Un problema de audiencias que se incrementó tras salir a la luz la ‘Operación Luna’ en la que la dirección del programa, presuntamente, podría haber impulsado un espionaje ilegal a más de 140 famosos. Una cuestión que afectaría de lleno a Jorge Javier que, tras verse acorralado, ha quemado su último cartucho con una entrevista que ha dado mucho de qué hablar.

En esta conversación, el presentador no solo ha reivindicado el papel que tiene el formato de La Fábrica de la Tele en la pequeña pantalla, sino que también ha reconocido que no teme en absoluto por su futuro profesional. «Una de las cosas que más he aprendido es a no pensar en el futuro. Llevo toda la vida pensando en él», ha confesado. Además, el catalán ha asegurado que no le preocupa lo que pueda pasar mañana puesto que su situación laboral a día de hoy no es la misma que hace años.

«A mí me dicen hace diez años y se forma todo el jaleo que se ha formado estos meses a mi alrededor y me diría: ‘madre mía, qué va a ser de mi vida, la se que me viene encima, qué horror, no voy a ser un hombre de provecho’. He aprendido que, pase lo que pase, se acepta con una sonrisa y dando las gracias», ha continuado relatando, en un intento de salir airoso de una situación que no le hace nada bien y que ya ha corrido como pólvora por la red.

Pero Jorge Javier no ha sido el único afectado en todo este embrollo mediático, sino que Sálvame también se encuentra en el punto de mira. Y más tras las declaraciones de Marta Riesco en las que culpa a la cadena de su estado de salud. Sin embargo, para el presentador, el espacio televisivo que conduce debería continuar en antena: «Sigue cumpliendo algo fundamental, que es acompañamiento. Y yo creo que sentarte delante de un aparato, poner un programa y que te siga acompañando con cuestiones absolutamente absurdas, me parece muy necesario».

Asimismo, para el catalán, Sálvame es un programa que nunca antes se había visto, en el que dicen y hacen lo que piensan sin censura: «Reivindico un programa en el que se hable de la nada (…) Se consolida como el programa más esquizofrénico de la televisión, porque por un lado ventilamos todo lo que nos sucede de cara al público, cosa que, en cualquier empresa, te dicen que no hagas». De hecho, el presentador quiso subrayar que, a pesar de todo, el programa sigue siendo un éxito y que él sigue a la cabeza de la emisión: «Creo que en la televisión lo que más hemos hecho ha sido uniformarnos con la realidad. Y yo cuando veo la televisión, quiero ver locuras. Y me gustaría que lleváramos maquillajes extremados, que nos vistiéramos como si fuéramos a la inauguración de un after».