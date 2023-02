Jorge Javier Vázquez o la crónica de una despedida anunciada

Está Jorge Javier Vázquez estos días como un niño con zapatos nuevos. No es para menos. El polémico presentador estrena en tan sólo unas horas su proyecto más personal, que no es otro que su canal de YouTube personal. Bajo el título Los burros de Fortunato, hablará con una frecuencia quincenal de los temas que tenga a bien, es decir, que le apetezcan, lejos de los límites que Mediaset le ha impuesto últimamente.

Sobre este proyecto, que a buen seguro dará mucho juego, Jorge Javier ha ido dejando algunas pistas a través de sus redes sociales. Ya se sabe que contará con un invitado que no ha querido desvelar hasta el momento. El catalán ha animado a sus seguidores que hagan algunas apuestas sobre la identidad, pero lo que se ha encontrado ha sido una lluvia de críticas: «Lo que le faltaba al endiosado el mejor sitio para seguir haciendo daño a todo el mundo porque este no habla este escupe veneno por la boca que si se muerde se envenena» o «Ahora en Telecinco no te dejan humillar ni vejar a las personas te haces un canal para seguir tus maldades. ¿Tú no eras el que criticaba y se reía de Antonio David Flores por su canal? «, le han escrito.

El propio Jorge Javier Vázquez ha querido dar algunas pinceladas de lo que va a ser su ‘despedida’ de Sálvame ya que ahora está ilusionado en volcar su opinión en su canal. Lo ha hecho durante su visita a Marrakech, donde sufrió el ictus en 2019.

Este retorno le ha puesto melancólico por tener «mucha carga simbólica» y ha utilizado su blog en la revista Lecturas para contar que «vuelvo al lugar donde estuve a punto de palmarla para iniciar lo que me queda de vida». Sincero como de costumbre, el presentador asume que está viviendo un momento muy malo, que no ha hecho más que empeorarse al saber que no va a poder hablar en el plató de Sálvame de determinados famosos ni de política: «Estoy dejando atrás una etapa de nubes negras en la que no han abundado ni las risas ni las alegrías», asegura.

Jorge Javier abraza una nueva etapa

A partir de este jueves se pone al frente de su canal en YouTube: «Digo adiós a una época vibrante en la que el trabajo no me dejaba tiempo para pensar. Vivía encadenando audiencias millonarias, instalado en una ola frenética de sensaciones que me zarandeaba con fuerza de una emoción a otra. Era todo tan excitante que no echaba en falta parar para reflexionar sobre todo lo que sucedía a mi alrededor».

Sus palabras suenan a despedida: «Fueron años tan divertidos como apasionantes. Me bebí la vida a borbotones. Pero ya todo eso pasó y no lo echo de menos. No quiero volver ahí. Dejo atrás de manera consciente una época en la que he ido enlazando proyecto profesional tras otro porque necesitaba esa adrenalina que ofrece un reto para seguir levantándome por las mañanas. No sabía vivir de otra manera».

Se avecinan cambios en la vida de Jorge Javier…