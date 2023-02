La palabra con la que Isabel Presyler define a su consuegra Carolina Molas

Uno de los entresijos de la futura boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva es la relación existente entre las madres de ambos. ¿Cuál es la verdadera relación entre Isabel Preysler y Carolina Molas? Son varios los momentos que han servido para generar un debate improvisado. Sin embargo, ahora se ha podido descubrir toda la verdad gracias al testimonio de Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa. «Isabel Preysler se refiere a su consuegra como una mujer ‘encantadora’», ha dicho. Fin de la polémica.

Unas palabras que sirven para zanjar cualquier atisbo de mal rollo entre la filipina y la madre del empresario. La relación entre ellas es más que cordial. No se puede decir que sean amigas, pero existe un respeto y admiración mutua que no se va a quebrantar, sobre todo porque los grandes perjudicados serían Tamara e Íñigo.

La colaboradora del club social de Ana Rosa también ha desvelado que fueron los novios los que reunieron a sus madres antes de su comentadísima ruptura en septiembre. Efectivamente, la que se produjo después de la viral infidelidad de Íñigo Onieva. Aquella reunión fue informal y apenas han trascendido detalles.

Hay que recordar que este caldo de cultivo lo alimentó la propia Carolina Molas cuando, al ser preguntada por una supuesta ‘rivalidad’ en la boda con Isabel Preysler, se desmarcó con unas sorprendentes declaraciones: «Yo no pertenezco a ese mundo de outfits ni nada de eso».

Lo que es evidente es la evolución que ha experimentado Carolina Molas. Anteriormente no tenía problemas en ponerse delante de las cámaras, ya fuera para defender a su hijo o para dar su opinión acerca de la ruptura o la boda. Nada de esa actitud queda ya. Ahora ha cedido todo el protagonismo a la hija de Isabel Preysler y a su propio primogénito, para que sean ellos quienes decidan cuándo, cómo y dónde.

En cuanto al esperadísimo enlace matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, cada vez se van conociendo más detalles. La colaboradora Leticia Requejo ha despejado algunas dudas en torno a la boda: «A las 12:51 horas, el 24 de febrero, podemos confirmar que toda la boda va a celebrarse en ‘El Rincón el próximo 8 de julio», ha dicho este viernes en directo. Del mismo modo, ha informado de que «la lista de invitados ya está cerrada. A toda esa gente que no les ha llegado el mensaje, no van a estar invitados. 400 asistentes, más o menos mitad y mitad».

La novia ya está inmersa en todos los preparativos y no piensa en otra cosa: «Me acuesto pensando en la boda, me despierto pensando en la boda y la verdad es que Íñigo también, él está muy involucrado. El mundo boda es todo un mundo», declaraba esta semana en El Hormiguero.

Sobre el misterio mejor guardado -el vestido nupcial-, la hija de Isabel Preysler ha viajado a Bilbao junto a Juan Avellaneda para las primeras pruebas. Según la colaboradora «va a ser un vestido que no todo el mundo va a entender (…) Es diferente y lo han mejorado. Cuando me lo probé dije ‘no me lo puedo creer’ y además, mi estilista y Juan Avellaneda me dijeron ‘has conseguido un vestido que eres tú», declaró.