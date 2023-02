Íñigo Onieva confirma el dato más esperado sobre Isabel Presyler y Carolina Molas

Íñigo Onieva y Tamara Falcó están completamente volcados en los preparativos de su boda, que se celebrará a principios del mes de julio en la finca de la familia Falcó en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, El Rincón. Hace unos días, la pareja aprovechaba para hacer un viaje exprés al norte para ultimar algunas cuestiones relacionadas con su enlace. Por un lado, estuvo visitando el restaurante Azurmendi en Larrabetzu, para probar el menú del chef Eneko Atxa. Un almuerzo en el que Tamara e Íñigo estuvieron acompañados de la madre del empresario, Carolina Molas, que pocos días antes había celebrado su cumpleaños en Madrid. De hecho, la propia Tamara ha confirmado que será este chef el encargado de elaborar el menú de su boda, por lo que es probable que ella e Íñigo hayan aprovechado para probar algunos platos y contar con el consejo de su suegra.

Tamara Falcó también ha acudido al taller de la firma Sophie et voilà para algunas pruebas relacionadas con su vestido de novia. Lo ha hecho acompañada de su amigo, el diseñador Juan Avellaneda y de Blanca Unzueta. Aunque, como es lógico, no ha dado detalles sobre cómo será el vestido -el secreto mejor guardado de cualquier boda- sí que ha compartido con sus seguidores algunas imágenes y vídeos del atelier de la firma, de bocetos de la marca y de los tejidos que ha estado mirando. Una visita en la que ha llamado la atención que no haya acompañado a la marquesa de Griñón su madre, Isabel Preysler, aunque no cabe duda de que estará al tanto de todos los preparativos del enlace.

Aunque a día de hoy todavía no se ha visto juntas a la madre de Íñigo y a Isabel Preysler, la expectación en torno al posible duelo de estilo que puedan protagonizar las madres del novio de la novia va in crescendo a medida que se acerca el gran día. Isabel Preysler es todo un referente en términos de estilo, pero Carolina Molas, a pesar de ser una persona anónima, también destaca por su elegancia. Ella misma ha asegurado que no pertenece a este mundo y que, por tanto, no se plantea en ningún caso un ‘duelo’ con la madre de Tamara. Eso sí, también ha dicho que ya tiene elegida la firma encargada de su vestido de madrina, un papel, en este caso, con más peso que el que pueda ocupar Isabel Preysler en la ceremonia ya que el padrino de Tamara será su hermano, Manuel Falcó.

Más allá de este ‘duelo’, ha sido Íñigo Onieva el que ha despejado la duda sobre si la madre de Tamara ya conoce a la suya. Después de pasar la mañana visitando la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, el empresario ha sido visto frente a su casa, antes de marcharse. Onieva ha declarado que no existe ningún tipo de conflicto entre Isabel Preysler y su madre: «Se conocen, sí», ha dicho, aunque no ha querido entrar en más detalles en cómo fue el encuentro o cómo es su relación.