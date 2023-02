Apenas quedan cinco meses para que se celebre la boda que una, por fin y en sagrado matrimonio, a Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (33). Es por ello que la pareja ya estaría ultimando detalles para la ceremonia, que tendrá lugar en el palacio de El Rincón, ubicado en Aldea del Fresno (Madrid), el enclave que la marquesa de Griñón heredó de su padre. Concretamente será el próximo 8 de julio cuando la socialité y el empresario se den el Sí, quiero. Una fecha que finalmente se ha pospuesto -inicialmente era el 17 de junio- dado que, según el contrato firmado con la productora de la serie La promesa, la localización será escenario de grabaciones hasta el final de ese mes tras prorrogar una nueva temporada con TVE.

Sea como fuere, durante su última aparición pública este jueves en el photocall previo al desfile de Pedro del Hierro en la capital madrileña, en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week, la primera juntos desde que se anunciara su reconciliación tras una sonada ruptura el pasado mes de septiembre; los tortolitos dieron algunos detalles de cómo será el vestido de la hija de Isabel Preysler (71) o cuántos invitados acudirán al enlace. «Hubo un vestido que encontré cuando estuve ayudando a mi hermana que me encantó y lo tengo bastante claro. Pero después, no sé. Ya que es mi día, pues igual me cambio. Mi madre no para de intentar colarme invitados», confesó Tamara.

Así, si bien en un principio ninguno de los dos quería que hubiera más de 200 invitados en total, finalmente, esperan que no haya «más de 200 por cada uno». Para ello habría una particularidad en los que acudan por parte del diseñador de coches. Según ha desvelado este viernes la periodista Leticia Requejo en El Programa de Ana Rosa, Íñigo sólo permite que acudan a su matrimonio, aquellos amigos que estén casados o prometidos. «La pareja no quiere que haya invitados de más. Aquí contamos que la boda la quieren hacer reducida. Iñigo ha puesto una condición a sus amigos ¿Cuál es? Los amigos que están invitados solo puede acudir a este enlace con su mujer o prometida, en ningún caso si es novia».

De esta forma, con esta condición sine qua non quedan fuera de la lista de invitados los solteros y, especialmente, las solteras. Algo que ha molestado profundamente a Patricia Pardo. «¡¿Perdona?!», ha expresado. «Esa decisión no es de Iñigo, es de Tamara. La gente que viva en pecado que no venga a mi boda, eso suena más a norma de Tamara Falcó que de Íñigo Onieva», ha añadido al son del resto de compañeros presentes en el plató.

Quien seguro que no acudirá seguro al enlace será Mario Vargas Llosa (86). Preguntada expresamente por ello en el mismo evento, Tamara fue clara: «No, es que han roto. Ha roto mi madre con él», dijo tajante. No obstante, la aristócrata no descarta tener una conversación con él tras lo sucedido con su madre cuando haya pasado un tiempo: «Si tengo que tener una conversación con Mario la tendré. No veo la razón ahora mismo», sentenciaba.