Los momentos clave de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han convertido en dos de los grandes protagonistas del papel cuché. El pasado mes de septiembre, concretamente a finales, la marquesa de Griñón anunció su compromiso a golpe de post en su cuenta de Instagram. Lo que no imaginaba por aquel entonces era lo que iba a ocurrir tan solo unas horas después. Al día siguiente de confirmar que se iba a casar en 2023 comenzaron a circular varios vídeos en los que aparecía el empresario besándose con otra mujer.

El marco en el que sucedieron dichos acontecimientos, que todavía siguen dando que hablar, fueron durante los días en los que se celebró el conocido festival de música Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos, en el mes de agosto.

En un primer momento, la hija de Isabel Preysler confiaba en las palabras de su entonces prometido, ya que Onieva insistió en que esas pruebas gráficas correspondían a otro año y que siempre llevaba la misma ropa. Tras estallar la bomba, Tamara e Íñigo acudieron a la boda de unos amigos. Fue entonces, cuando Íñigo habló en directo en los diferentes medios de comunicación que aguardaban su salida de su domicilio.

Íñigo Onieva llegó a decir que se iban a casar «le pese a quien le pese». Tamara mientras guardó silencio con el rostro completamente desencajado. Pero, horas después el relaciones públicas emitió un comunicado en las redes sociales.

El comunicado de Íñigo Onieva

«En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello», comenzó diciendo, confirmando así la deslealtad a Tamara Falcó. «Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño», añadió. Para finalizar la misiva, pidió respeto. «Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad», terminó.

«Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado y me ha ayudado a buscar información, a mi familia, amigos… Todo ha sido muy reciente, estoy en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si estas noticias hubieran salido estando casada o con una familia, habría sido terrible. Yo decidí apostar por mi ex novio y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad», señaló, haciendo especial referencia a la palabra ex novio. «El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Íñigo. Es difícil de creer, sé que viajaba y se dedicaba a la noche, pero he creído que una relación tiene que darte libertad, y si a él le gustaba hacer esas cosas no tenía ningún problema, pero con ciertos límites. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza», añadió.

Eso no fue todo porque, muy segura, confesó que: «veo imposible volver con Íñigo». Palabras que han quedado en el olvido porque se han vuelto a dar una nueva oportunidad. Fue durante aquella y mediática intervención cuando dijo la famosa frase de: «Él empezó a decirme, bueno, puede que sea verdad. Entonces, ahí dije, que sepas, que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo», explicó Tamara Falcó a la prensa.