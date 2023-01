Primeras palabras de Íñigo Onieva tras su reconciliación con Tamara Falcó: «Estamos muy felices»

El 2023 ha empezado de la mejor de las maneras para Íñigo Onieva. Hace tan solo unos días se daba a conocer la reconciliación entre el empresario y Tamara Falcó después de haber pasado tres meses alejados a consecuencia de una infidelidad por parte del hijo de Carolina Molas. Una buena nueva que ha llenado de felicidad el corazón del protagonista en cuestión, que ha pasado las últimas semanas intentando reconquistar a la que fuera su prometida de manera desesperada.

En plena resaca de alegría por todo lo acontecido en tan poco tiempo, Íñigo Onieva ha protagonizado su primera reaparición tras lo sucedido. Ha sido durante esta misma mañana cuando las cámaras de Gtres han captado al hermano de Alejandra Onieva dispuesto a coger su moto en una de las concurridas calles de Madrid, momento en el que le han preguntado por su ahora novia: «Estoy muy feliz y ella también», comenzaba desvelando, sin poder ocultar una gran sonrisa en su rostro, fruto de la buena situación amorosa que está viviendo al haber conseguido apaciguar las aguas dentro del clan Preysler y especialmente por la marquesa de Griñón, que en diversos momentos se había mostrado muy reacia ante la posibilidad de retomar su romance con el que fuera su ex, e incluso haciendo creer que había dado una oportunidad de noviazgo a su amigo Hugo Arévalo.

De esta manera, Íñigo Onieva ha confirmado plenamente el retorno de su romance con la marquesa de Griñón, dejando atrás lo ocurrido en el pasado para centrarse en el futuro que les espera juntos y el cual podría incluir incluso una nueva fecha de boda, ya que antes de romper, tenían previsto pasar por el altar durante el próximo mes de junio. Unos planes que ahora podrían tener más sentido que nunca, ya que según han desvelado varios colaboradores en El Programa de Ana Rosa, el empresario habría entonado el mea culpa sin reparo alguno frente a su novia, haciéndola partícipe de todos los errores que ha tenido durante su anterior noviazgo y prometiendo que nunca más volverán a repetirse situaciones parecidas. Algo que parece haber convencido totalmente a la ganadora de MasterChef Celebrity, o eso creen en el plató del espacio de las mañanas de Telecinco, ya que Tamara habría puesto nuevamente la mano en el fuego por Íñigo al asegurar a sus familiares que «Íñigo va a demostrar el gran hombre que es», estando «feliz e ilusionada» con esta nueva oportunidad.

No obstante, cabe destacar que esta reconciliación podría haber pillado totalmente por sorpresa a los seres queridos de la protagonista. Los colaboradores del programa matinal han desvelado que «la familia Preysler decía, el 21 de diciembre, que Tamara está feliz con Hugo Arévalo», por lo que «habría pasado página con Íñigo Onieva». Unas afirmaciones que finalmente se ha demostrado que no son del todo ciertas y que el ex de la marquesa, y ahora novio, ha permanecido en su corazón en todo momento.