Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado una nueva oportunidad. Si poco antes de acabar el año se conoció la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, la primera gran noticia de 2023 ha sido la reconciliación de la marquesa de Griñón y el empresario. La pareja rompía su relación apenas unos días después de anunciar su compromiso, al revelarse la infidelidad por parte de Íñigo Onieva durante un festival en Nevada.

Poco a poco van trascendiendo nuevos datos sobre esta inesperada reconciliación, que muchos pensaban que era imposible. La propia Tamara Falcó, en su primer acto público tras la ruptura, aseguró que no contemplaba volver a tener relación con Íñigo que, a su vez, no hace mucho, dijo que no iba a continuar esforzándose en reconquistarla.

A lo largo de estos meses que han pasado entre la separación y la nueva oportunidad, la marquesa de Griñón ha contado con el apoyo de su círculo más íntimo. No solo su familia, especialmente su madre y su hermana Ana, sino también sus amigos, entre los que se ha encontrado Hugo Arévalo, con quien se ha hablado de un posible romance. A muchos de ellos, la decisión de la aristócrata ha pillado completamente por sorpresa. Así lo han apuntado desde El programa de Ana Rosa: «la reconciliación como tal, lo sabían muy pocas personas. El resto de amigos de la ya pareja, se enteraron prácticamente a la vez que nosotros. Muchos de ellos, sorprendidos, no daban crédito a que esta información fuera verdad. Amigos de la marquesa, no están de acuerdo con esta decisión. Tamara también ha desbloqueado a Íñigo de sus redes sociales, aunque ella no le ha dado a seguir, Íñigo ya sigue a la que ahora es su novia», dijo este miércoles la periodista Leticia Requejo.

A pesar de que varios de sus amigos no están muy de acuerdo con la reconciliación o les ha pillado por sorpresa, Tamara ha recibido en casa de su madre la visita de una de sus amigas, que ha pasado unas horas con ella. En estos días, la aristócrata se encuentra más sola, ya que su madre está fuera de España.

La visita de unas amigas a Tamara Falcó no ha sido el único movimiento en las últimas horas en casa de Isabel Preysler. Este miércoles por la mañana un gran camión llegaba a la casa y esperaba unos minutos a que se abriese la puerta de entrada para poder pasar al interior de la propiedad. Todo apunta a que el vehículo ha efectuado algún tipo de traslado, bien a la nueva casa de Tamara Falcó o a la de Mario Vargas Llosa, que lleva instalado en su residencia en el centro de Madrid desde hace varias semanas.

Por su parte, desde el entorno de Íñigo Onieva prefieren guardar silencio sobre esta noticia. Esta misma semana, la hermana del empresario, Alejandra Onieva, se mostraba discreta ante los reporteros que le preguntaban por la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo. La actriz salía a hacer unos recados por Madrid, pero a pesar de la insistencia de los periodistas no ha hecho declaraciones: «nosotros no decimos nada», ha asegurado. Habrá que esperar a que los protagonistas se pronuncien sobre la que, sin duda, ha sido la gran noticia de principios de año.