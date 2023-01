Cuatro meses después de la sonada ruptura entre Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (33) por el polémico vídeo del empresario besando a otra chica en un festival de música, la pareja se ha dado una nueva oportunidad. «Es verdad, hemos vuelto», confirmaba la aristócrata este martes.

Aunque parecía que en las últimas semanas la marquesa de Griñón había iniciado una nueva relación con Hugo Arévalo (40), quien fuera amigo íntimo de la pareja y socio de Tamara en su negocio de miniplantas, lo cierto es que la insistencia de Onieva por recuperar el amor de la hija de Isabel Presley (71) ha dado sus frutos.

Según la periodista Sandra Aladro, «las últimas dos semanas han sido decisivas» para que esto suceda. «La mañana del 20 de diciembre, cuando surge el escándalo de Hugo Arévalo, Íñigo se planta y tira la toalla. Empieza a centrarse en su nueva vida con todas las consecuencias y a organizar sus Navidades, que pasaban por un viaje con sus amigos a Punta del Este para pasar el Fin de Año. Cuando Tamara es conocedora de esto, empieza a darse cuenta de que quiere a Íñigo a su lado. A partir de ahí, se produce esa cita del 24 de diciembre en la Misa del Gallo», ha explicado en El programa de Ana Rosa.

«Finalmente, llega el 31 de diciembre, que Íñigo decide pasar con parte de su familia en su domicilio particular. A las 0:30 en punto, sale por la puerta y se dirige a casa de Isabel Preysler, donde se encuentra cenando Tamara Falcó, que no Isabel, que sigue en Miami. Las personas que estaban en casa de Preysler sabían que él venía y entendían que era el inicio de esta relación, el empezar el año juntos. Tamara abre el portón de la casa, e Íñigo no sale hasta las 13:00 horas del día siguiente. Él sale con la misma ropa y la misma moto con la que había entrado en el domicilio», ha añadido.

Isabel Preysler ya sería conocedora de la nueva oportunidad que su hija ha dado al relaciones públicas. «Isabel Preysler estaba al corriente, era conocedora de la oportunidad que se estaba gestando por parte de su hija, no se ha enterado por los medios y valora todos los esfuerzos de Íñigo para recuperar a Tamara. No le ha quedado más remedio que claudicar», ha afirmado Aladro.

Sin duda, el gran damnificado en la reconciliación de la marquesa de Griñón y el diseñador de coches, es Hugo Arévalo, que habría decidido poner tierra de por medio y, después de eliminar su perfil de redes sociales, abandonar la capital para alejarse del foco mediático. «A Hugo le ha podido la situación y todas las críticas. Le han pasado factura estos malentendidos con Íñigo y ha decidido poner tierra de por medio y marcharse al extranjero. Está previsto que venga después de Reyes», ha contado, por su parte, Leticia Requejo, colaboradora del citado programa de Mediaset.

La visita de Íñigo a la joyería Rabat

En medio de la tormenta mediática por su reciente reconciliación, cobrarían más sentido, si cabe, las imágenes que vieron la luz hace unos días de Íñigo, acompañado de su madre y de sus dos hermanos, en el interior de la joyería Rabat de Madrid. Entonces, ya se había producido el comentado reencuentro del 30 de noviembre entre Tamara y él.