Como ya es costumbre cada jueves noche en El Hormiguero, Tamara Falcó ha hecho su esperada aparición semanal con nuevas incógnitas en el aire. Desde que dio pistoletazo de salida el 2023, la marquesa de Griñón se ha convertido en una de las figuras clave por excelencia al dar una segunda oportunidad a Íñigo Onieva e iniciar un nuevo camino al altar que ha tenido que posponer del 17 de junio al 8 de julio a consecuencia de ciertos problemas logísticos de los que aún no se saben más detalles.

Teniendo en cuenta estos datos, nuevamente la hija de Isabel Preysler ha vuelto a colocarse en el punto de mira, razón por la que Pablo Motos ha comenzado la sección conocida como La Tertulia cediendo la palabra a su colaboradora, que ha dado más detalles sobre la situación en la que se encuentra ahora que ha podido saberse que su fecha inicial de boda no es la definitiva: «Sí, he cambiado la fecha de la boda al 8 de julio», comenzaba explicando, bajo la atenta mirada del presentador, de Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, que como no podía ser de otra manera, estarán invitados al que probablemente sea el enlace del año en el ámbito social y nacional.

La cuenta atrás para el gran día ya ha comenzado, sin embargo, la ganadora de MasterChef Celebrity aún no siente los nervios propios de esta época y así se lo ha hecho saber a la audiencia y a sus compañeros, aclarando que, en cierto modo, se siente más presionada por la gente de su alrededor: «Estoy con un estrés tremendo porque hay que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice que no hay tiempo, pero quedan aún cinco meses», cuenta, demostrando que no tiene prisa alguna y que prefiere disfrutar de todos los momentos que está viviendo antes de darse el «sí, quiero» con el empresario y unir así sus vidas de manera definitiva. Tanto es así, que ya está inmersa en el menú propio del convite, el cual espera que guste a todos los asistentes por igual: «Hoy me he tenido que acordar de que tú solamente comes pollo», decía entre risas refiriéndose a Pablo Motos.

Por último, Tamara ha confirmado la noticia desvelada por ¡Hola! Que apunta a que la firma Sophie et Voilà será la que se ocupe de su estilismo nupcial: «Conocí la firma hace poco y estoy super contenta de que me vayan a hacer el vestido y de que sea made in Spain», confirmaba la hermana de Ana Boyer, visiblemente emocionada y dejando atrás la idea de que Carolina Herrera pudiera vestirla de blanco para apostar por una marca que se ha deshecho en elogios con su nueva clienta a través del medio mencionado: «Nos encanta Tamara, porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida».