Cristina Pedroche confiesa haberse convertido en creyente: "Necesito que me ayude a protegerla"

Después de lanzarse al mundo de la literatura con su primer libro (Gracias al miedo), Cristina Pedroche se ha convertido en la invitada de la semana del podcast presentado por Vicky Martín Berrocal A solas con… Durante la entrevista, una vez más, la reina de las Campanadas en España ha hecho gala de su naturalidad y ha confesado cómo está llevando este primer año como madre primeriza, un nuevo papel que le ha llevado incluso a creer en la fe, algo que, hasta ahora, nunca había sentido, según sus propias palabras.

«De repente, ahora soy súper creyente. Es como que necesito que alguien mas me ayude a protegerla. Creo que es la primera vez que lo digo. No quería venir a este podcast porque sabía que tú me ibas a sacar todas las verdades. No sé hasta qué punto llegaré. Pero de repente, pues creo», confesaba. Proseguía explicando que siempre que salía de casa decía a la pequeña «bendiciones» y le daba un beso en la frente: «No pasa nada, malo no va a ser», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Por otro lado, Pedroche aseguraba que la maternidad le ha hecho pensar en la muerte mucho más que antes: «Yo antes de que naciera mi hija no pensaba en eso. Ahora me monto en un avión y pienso: ‘madre mía y si nos matamos…’», aseguraba. Precisamente este miedo ha hecho que en todo este año apenas se haya separado de la bebé más de dos o tres horas, algo que ella misma considera que le ha limitado mucho la vida: «Hay cosas que he tenido que decir que no. Por ejemplo, David ha tenido hace poco un viaje a Las Vegas por trabajo, y yo siempre he ido con él, no como acompañante, si no porque yo trabajo en la empresa, y finalmente, no puedo ir. Un viaje así tan corto pero tan largo de distancia es una paliza para la niña. Y la opción de no llevármela no existe», explicaba.

Cristina Pedroche en el podcast ‘A solas con….’. (Foto: YouTube)

El postparto ha supuesto para Cristina un antes y un después en su vida, de hecho, ha asegurado que la maternidad «le ha arroyado por todos los sitios»: «Me ha dado mucho amor, pero tanto amor me ha venido también con mucho dolor, que no he sabido ni por qué», expresaba. «No dejaba que viniera gente a casa, muy poca, me volví una leona, y notaba que hacían mas caso al bebé que a mí. No son celos, pero quiero que la gente entienda que el bebé no necesita nada más que a su madre, y después a su padre. Pero no necesita ni bodys ni chupetes, si vienes a mi casa pregúntame a mi que necesito. […] Tenia que estar bien pero no lo estaba y notaba mucha mas presión y ahora también me pasa», contaba.

Cristina Pedroche y Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con….’. (Foto: YouTube)

Durante todo este proceso, la presentadora se ha quejado en reiteradas ocasiones de las críticas que ha recibido a través de las redes sociales: «Soy muy fiel a lo que pienso y a lo que siento, si me preguntas mi opinión sobre algo te voy a decir lo que pienso. […] Lucho por las cosas en las que creo y pienso que eso molesta», manifestaba. Entre sus virtudes destaca su valentía, pese a reconocer ser miedosa, al mismo tiempo que asegura que la disciplina es uno de sus puntos más fuertes.