Tras consolidar su rol como la reina de las campanadas en España, haber conducido la nueva edición de Password hasta finales del año pasado, formar parte del elenco de Zapeando, y seguir adelante con su faceta de empresaria con Diverxo y todas sus variantes, a Cristina Pedroche solo le faltaba, profesionalmente hablando, escribir un libro. Y dicho y hecho. La televisiva se ha aventurado en un nuevo proyecto alejada de la pequeña pantalla y de los fogones de una cocina, con el que se abre camino en el mundo editorial.

Ha sido este mismo jueves, día 5 de junio, cuando la natural de Madrid ha presentado su primer tomo, en colaboración con la editorial Planeta, ante la prensa. Bajo el título Gracias al miedo, el libro relata la historia de «valentía, autodescubrimiento y amor incondicional» de la propia Cristina, después de haberse convertido en mamá primeriza el pasado mes de julio. Algo de lo que se siente tan orgullosa como con miedo. «Pensé que en algún momento iba a salir y me entró miedo al parto. Pensaba en cómo lo iba a hacer, si iba a ser capaz o cómo iba a saber que estaba de parto. Tengo los mismos miedos que otras madres, pero se juntan con los de una madre famosa. mi hija que no se la toque, ¿ella qué culpa tiene? Me da miedo salir a la calle y que alguien quiera venir a tocar a la niña o a hacerle una foto», desvela.

Cristina Pedroche, en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

«Veo mujeres, madres, que no lloran y yo estoy todo el rato llorando. No entiendo por qué lloro sin motivo aparente, y no me gusta no entender las cosas», ha añadido previo a confesar que acude a terapia y que, además, en su marido, Dabiz Muñoz, ha encontrado su máximo apoyo. «Me cuidaba mucho, meditaba mucho, pero me sentí desbordada por todos los sitios. David me dijo que necesitaba terapia. Es un compañero increíble en todos los aspectos. Cada día estoy más enamorada. Si antes estaba convencida de que era la persona de mi vida, ahora más», ha dicho.

La idea de escribir un libro comenzó en su segunda semana posparto, tras una visita a su ginecóloga. «Me preguntó ¿Cómo estás? y allí me vine abajo», rememora Pedroche. Entonces, la televisiva se encontraba en una situación que nunca había experimentado, y es que aunque estaba feliz y enamorada de su hija, no podía para de «llorar todo el rato». Cristina le contó a su médico lo que le ocurría y ésta le recomentó escribir. «Cuando me di cuenta, ya tenía muchísimas notas escritas. Las cosas no ocurren porque sí. En ningún momento me imaginé publicándolo, pero cuando recibí la propuesta me animé a reescribir esos diarios para darles forma, aunque puse como condición que podía decidir en todo momento si finalmente lo publicaba o no», asegura.

Cristina Pedroche, en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Para el acto de presentación del libro, Cristina Pedroche se ha enfundado en un conjunto denim compuesto por por un top de tipo ‘curtain reveal’, que se caracteriza por tener forma de cortina semiabierta en el escote y que, además, revela de manera sutil el pecho; de manga larga y con lazada cruzada en el centro, y una falda clásica, de tiro bajo, y corte midi. La presentadora ha completa su estilismo con unas sandalias de tacón metalizadas.