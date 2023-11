Dabiz Muñoz desvela cómo será el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

Queda poco más de un mes para que Cristina Pedroche se convierta de nuevo en la maestra de ceremonias de Antena 3 para retransmitir las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid; y en testigo, a su vez, de cómo la bola de latón del reloj de la emblemática plaza se monta y desmonta pasadas las doce de la noche con todos los deseos de año nuevo, de los allí presentes, todavía por cumplir. Y no, no es de extrañar por ello que empiece ya la curiosidad por saber cuál será el atuendo que luzca este año.

Durante los casi diez años que la colaboradora de Zapeando ha presentado las Campanadas, la expectación por cuál sea su estilismo para esa noche ha ido creciendo y siendo objeto de titulares en la crónica social de nuestro país, y de preguntas a sus familiares y amigos más allegados. Especialmente, a su esposo, Dabiz Muñoz, quien no falla a la cita.

Dabiz Muñoz en Madrid Fusión 2023 / Gtres

El cocinero, precisamente, ha acudido recientemente a la presentación de su nueva figura en el Museo de Cera de la capital madrileña. Allí, preguntado expresamente por ello, ha asegurado que el vestido que veremos puesto a Cristina Pedroche el próximo 31 de diciembre, es, tal como recoge la revista ¡Hola!, «súper potente». Asimismo, ha desvelado que, de nuevo, se ha diseñado bajo una idea reivindicativa. «He visto todo. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás», señala. «Yo creo que además tiene también un mensaje súper bonito. Lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda», añade.

Muñoz no ha ahondado, eso sí, en colores, tejido, trasparencias, bordados, lazos o pedrería. Ni tampoco en el mensaje que lleve oculto en sí mismo. Sin embargo, sí ha reconocido el trabajo del diseñador y periodista de moda español -Josie-, quien aseguró hace poco más de un mes en el programa antes citado, que el de este año será «el mejor vestido hasta la fecha». «Este va a ser el mejor año. No voy a hacer esto sino pienso que es el mejor año. Veo los looks de otros años y digo ‘qué pereza’. Sé que podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer», dijo.

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche a su salida de un hospital / Gtres

Con el vestido del año pasado, no exento de polémica, Cristina Pedroche se convirtió en una paloma de la paz para dar visibilidad a las personas refugiadas en un año que estuvo marcado por la terrible guerra de Ucrania. La televisiva lució una capa realizada con piezas de tela provenientes de las tiendas de campaña que ACNUR ofrece como refugio en diferentes lugares del mundo; una falda semitransparente en tul de seda y una espectacular pieza en forma de paloma en escorzo ascendente que abrazaba todo su cuerpo.

Dabiz Muñoz habla por primera vez de su paternidad

Este año Cristina cumplirá una década al frente de las Campanadas de la cadena insignia de Atresmedia, y uno haciéndolo como madre de su primera hija en común con el tres estrellas Michelín, Laia. Sobre la pequeña y su papel como padre, Dabiz se ha pronunciado, también, en el acto: «Espectacular, (durmiendo) lo que se puede, pero encantado de la vida, la verdad», han sido sus palabras.