Llega el 31 de diciembre y, además de las uvas, ya se ha convertido en tradición descubrir el traje que Cristina Pedroche lucirá para el gran día. Desde una hora antes, la de Vallecas ya comienza a dar pequeñas pincelas sobre cuál será la elección de ese año. Sin embargo, hasta el último momento, la mujer de Dabiz Muñoz no desvela su mejor secreto guardado.

Lo que es una realidad es que ‘el vestido de la Pedroche’ es el tema por excelencia en las casas de nuestro país cuando se acerca la Navidad. Un gesto que comenzó hace ya ocho años y que se ha convertido en una auténtica tradición. Eso sí, sin quedar exento de polémica.

El comienzo de la tradición

Fue en 2014 cuando la periodista se embarcó en la aventura de dar las Campanas sin esperar lo que causaría. Para la ocasión, se engalanó en un vestido negro con encajes bordados y transparencias, obra de la diseñadora Charo Ruiz. Un polémico estilismo que comenzó una larga saga que continúa a día de hoy.

La pasión por las transparencias

Después de hacerse viral, en 2015 confió en Pronovias para volver a apostar por las transparencias. Un estilismo romántico de corte de sirena, bordado a mano y confeccionado en tul cristal y organza con más de 20.300 cristales tallados que la convirtieron en un icono de las Campanadas. Fue este año cuando empezó a utilizar la capa que ya es tradicional cada año para no desvelar el secreto.

El estilismo más icónico

Este año fue el más mediático y el diseño que más triunfó. Tras aparecer con una capa en rosa y amarillo, Pedroche procedió a desvelar el secreto. Un vestido compuesto por un cuerpo corsé y escote corazón, seguido de una falda de tul llena de estrellas bordadas con cristales, también de Pronovias. Todo un acierto.

El mono más polémico de las Campanadas

Tras el revuelo causado por las transparencias, la de Vallecas volvió a apostar por Pronovias con un mono que no estuvo exento de polémica. Aunque en un principio apareció con un vestidazo rojo de princesa, finalmente desveló el outfit que consistía en un mono largo, ajustado, con transparencias y aplicaciones de encaje chantilly.

Las flores más mediáticas

En 2018, Pedroche siguió con la tradición de lucir una capa para, en el último momento, desvelar el estilismo final de la noche. En esta ocasión, era de vidrio reciclado en rosa palo y con el detalle de una rosa en el cierre del cuello. Una obra de Tot Hom que se quitó minutos antes de las campanas para sacar a la luz un bikini de flores inspirado en el vestido de novia que lució Laetitia Casta en la pasarela de primavera-verano de 1999 de YSL.

Emulando a una diosa griega

“Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad”, expresó. Y es que, este año, la de Vallecas lució una escultura de cuerpo dorada sobre un vestido negro y unos guantes a juego, obra de Jacinto de Manuel. Un look hecho a medida que salió de las transparencias a las que había acostumbrado a la audiencia.

El look del confinamiento

Después de un año de lo más complicado marcado por la pandemia, Cristina Pedroche quiso hacer alusión al confinamiento gracias a un estilismo elaborado por Pedro del Hierro, desde el abrigo en forma de edredón hasta el minivestido de pedrería. Un look lleno de simbolismo que combinó con unas botas over knee en color agua marina.

La metamorfosis y la renovación hecha estilismo

El último año que la de Vallecas pisó la Puerta del Sol para presentar las Campanas siguió la costumbre de hacerse de rogar. En esta ocasión, volvió a innovar, utilizando un estilismo que ya existía desde hace más de tres décadas. Se trata de un vestido de Manuel Piña que estaba en su museo y que recuperó para la noche más especial del año.

Sin embargo, antes de desvelar el secreto mejor guardado del año, Pedroche lució una capa alada con maxivolumen y mucho brillo inspirada en la metamorfosis y diseñada por la firma Buj Studio.