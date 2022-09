Ángela Montero, el presente secreto de la ‘creadora’ y primera esposa de Dabiz Muñoz

Todo el mundo habla de él, y no es para menos. Dabiz Muñoz ha vuelto a revalidar su título como el mejor cocinero del mundo, alzándose con el primer puesto de la lista The Best Chef Awards. Un logro que ha conseguido gracias a su propio esfuerzo, el de su equipo, y cómo no, el apoyo incondicional de su esposa, Cristina Pedroche, quien ya se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida. Y es que, a día de hoy, parece prácticamente imposible recordar la vida que ambos llevaban antes de su relación, aunque lo cierto es que hubo otras personas que se cruzaron en sus respectivos caminos, una de ellas, Ángela Montero.

Una relación mediática

Desde que el chef dio pistoletazo de salida a su relación con Cristina Pedroche, no cabe duda de que ambos se han convertido en objeto de deseo de los periodistas del papel cuché. La pareja ha conseguido formar uno de los tándem más sólidos del panorama nacional, optando por casarse tan solo unos meses después de haber empezado su relación, allá por diciembre de 2014. El cocinero y la reportera se decantaron por una ceremonia ante notario, por sorpresa y en secreto nada más y nada menos que en su propia casa, escogiendo unas alianzas de oro negro. Una serie de detalles totalmente atípicos con los que ya dejaban entrever que su historia de amor no sería convencional, y así ha sido.

Pero no solo fue el amor lo que unió definitivamente a Cristina y a Dabiz. Ambos gozaban de un proyecto en común con StreetXO, local del que Pedroche también era socia, apoyando así las iniciativas de su marido de manera económica. De esta manera, volvía a repetirse el patrón que Muñoz ya había vivido previamente con su ex al ser su pareja quien había invertido en su sueño culinario. Y es que, Ángela y el chef no tuvieron reparo en hipotecarse, vender su piso y dormir en el mismo suelo de DiverXO con el único objetivo de que este restaurante fuera la vía de escape económica para ellos. Y vaya si lo ha sido, aunque ahora Dabiz comparte sus alegrías junto a la de Vallecas.

Con la finalidad de tener cerca su negocio y principal fuente de ingresos, la pareja puso su piso en alquiler para mudarse a La Finca, una lujosa urbanización de famosos a la que también trasladaron DiverXO, ahora con un espacio mucho más amplio que el anterior y dejando entrever que ese es el enclave elegido por ambos para formar una vida en común con vistas al futuro, y quién sabe, si también hacia la paternidad. Por el momento, ninguno de ellos ha querido confirmar ni desmentir nada al respecto, aunque lo que sí está claro es que, con hijos o sin hijos, su matrimonio es lo más parecido a un cuento de hadas.

El pasado amoroso que marcó su vida

Remontándonos hasta los inicios de Dabiz Muñoz frente a los fogones, cabe destacar que el ahora mejor cocinero a lo largo y ancho del globo no fue descubierto por su actual esposa, pese a que ella haya admitido que su amor por él es uno de los grandes descubrimientos de su vida. La persona que dio vida a sus sueños y caminó junto al chef cuando aún su nombre se escribía con v y con d, y gracias a la cual consiguió hacerse un hueco en este complicado mundo culinario, no fue otra que Ángela Montero, es decir, el otro gran amor del madrileño.

Fue en 2003 cuando el cocinero y su ex decidieron dar comienzo a una vida en común, dando pie a un romance que duró hasta una década. Aunque los dos contaban con sus respectivos sueños, Montero optó por dejar a un lado su trayectoria como bailarina para centrarse plenamente en el deseo de su pareja de convertirse en toda una estrella culinaria. Para ello, tanto ella como sus padres fueron los avales de Dabiz, razón por la que la joven pareja tuvo que vender su piso e hipotecarse para pasar a dormir en el suelo de DiverXO. Un esfuerzo que ha dado sus frutos, aunque ahora Ángela no pueda disfrutarlos de la misma manera que en el pasado.

Durante muchos años, la bailarina fue jefa de sala mientras Dabiz volcaba toda su sabiduría en la cocina. Pero todo lo que comienza, tiene su fin, y después de haber estado atravesando una difícil crisis como pareja, sus caminos se separaron para siempre con el cruce de miradas de Muñoz y Pedroche en un showroom. En este caso, y con un romance que no parecía tener ninguna intención de volver a ser lo que era, Montero volvió a dedicarse al deporte y a la danza para después firmar un divorcio amistoso con su ex, quien probablemente la siga recordando con mucho cariño.

No obstante, Ángela sigue teniendo bastante poder, en lo que a lo empresarial se refiere, con respecto a Dabiz, ya que aún es la apoderada de Dukes Road S.L, empresa por la que operan los restaurantes del profesional de la cocina. Además, también tiene potestad para representar al chef en la toma de decisiones que tengan que ver con sus negocios.

La vida de Ángela ahora

Pese a que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano aún siendo pareja de uno de los cocineros más destacados a nivel internacional, sí que pudo saberse que, tras su ruptura, Ángela logró rehacer su vida tanto sentimental como profesional. Estando de nuevo inmersa en el deporte y la danza, la bailarina conoció a Alfredo García Corbetrea, ex teniente de alcalde y ex concejal del Partido Popular de El Berrueco, con quien Montero inició una historia de amor a la par que la de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche. Por el momento, no se tiene constancia de si ese romance sigue estando vigente, o si, por el contrario, ha llegado a su fin, ya que a través de sus redes sociales ella no ha hecho ninguna referencia hacia el político, aunque sí que ha publicado instantáneas con otro hombre que parece haber ocupado su corazón.

A través de su Instagram, puede verse cómo, principalmente, Ángela está centrada en el ámbito laboral, habiendo cofundado un entrenamiento basado en el Método Pilates y bautizado como Estudio A con el que está llegando a todos los rincones de España. Por si fuera poco, la profesional también aprovecha su tiempo libre para la que parece ser otra de sus grandes pasiones: viajar, habiendo cruzado el charco hasta en dos ocasiones para ir a Cancún y a República Dominicana.