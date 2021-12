Carmen Lomana es conocida por varias cosas pero últimamente está acostumbrada a convertirse en protagonista por mostrar sus opiniones abiertas sobre temas de toda índole. El mero hecho de que tenga un micrófono delante invita a pensar que algo destacable va a decir. Y pocas veces nos equivocamos. Así ha sucedido durante su presencia en el plató de Juntos, el programa de Telemadrid. Allí, la empresaria ha opinado sobre un tema de actualidad, el notable aumento de precios de DiverXO a partir de enero de 2022. De los 250 a los 365 euros, más 150 euros por el maridaje. En total, un 46% extra.

Este asunto ha sido trasladado a la mesa de debate del espacio de la cadena autonómica y allí estaba Carmen Lomana para valorarlo. Su postura ha sido tan sorprendente como contundente: «Qué barbaridad. Hay gente para todo, a mí personalmente me gusta comer muy bien, pero no necesito pagar esas cantidades». Pese a tener un paladar exigente y estar acostumbrada a restaurantes de lujo, no está de acuerdo con la subida de precios que ha aprobado el recién nombrado Mejor Cocinero del Mundo. Y no le convencen las explicaciones que ha dado: «No es justificación esa. Hay gente para todo, a mí personalmente me gusta comer muy bien pero no necesito pagar esas cantidades».

Bastante más dura sonó Sonia Ferrer, que también estaba en el programa de Telemadrid. La presentadora apuntó que «es su restaurante y puede poner el precio que le dé la gana. No tiene por qué dar explicaciones, pero creo que esta se la podría haber ahorrado». Y destapó algunos testimonios que habían llegado a sus oídos y que comprometían al chef: «Hace muchos años que se va oyendo a trabajadores que han estado con él, y no es del único chef del que se dice, que no trata muy bien a sus empleados. Si nos hubiese dicho cuál va a ser el incremento salarial de sus empleados…», apostilló.

Ya lo anunció Dabiz Muñoz hace unos días, comer en su restaurante de lujo será un 46% más caro en menos de un mes: «Quiero que DiverXO siga siendo lo que es, un lugar de mucho producto, mucha gente trabajando, muchos camareros y cuatro sumilleres. No quiero cambiarlo. Pero hemos hecho cuentas para saber cuánto cuesta este DiverXO siendo sostenible a nivel humano y en enero ya te digo que subimos bastante el menú». Se refiere al coste que tienen para él las materias primas, el transporte, la luz y la necesidad de cuidar a su plantilla.

El marido de Cristina Pedroche comentó que detrás de esto estaba el objetivo de mejorar la calidad humana de sus trabajadores: «Hay que tener horarios racionales y ser sostenibles». «Llevamos años hablando de la sostenibilidad del plantea, que es importante, pero también está la sostenibilidad humana. Es necesario racionalizar horarios y que no normalicemos según que situaciones que llevamos viviendo toda la vida».