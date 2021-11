Carmen Lomana ha vuelto a escena y eso significa titulares por doquier. Es de sobra conocida la facilidad de palabra que tiene y es que opina de todo, de manera argumentada y sin filtros. Coincidiendo con la puesta en marcha de un mercadillo solidario que ella misma ha organizado en Madrid, la empresaria aborda varios asuntos de rabiosa actualidad en un one to one con las cámaras de la agencia de prensa Gtres.

Carmen Lomana se mostraba nerviosa por este proyecto. Reconoce que está impactada con las colas y la gran acogida que ha tenido su iniciativa: «Me emociono del cariño. Es que yo digo: ¿pero por qué me quieren tanto? Parece un regalo de la vida».

Como reina de estilo que es, la de la coleccionista es una voz autorizada para nombrar sucesoras y cree que Victoria Federica de Marichalar lo es: “Últimamente es un cielo, es estupenda. Yo siempre he dicho que esa niña tenía una presencia estupenda, es alta, delgada y tiene un cuello maravilloso», comienza diciendo. Cree que la nieta del emérito destaca porque «ese cuello le da mucha elegancia. Es monísima y se viste bien. Sobre todo, se nota la mano de su padre detrás con los zapatos de Blahnik. Es fantástica”.

Lomana también se posiciona a favor de la joven tras la polémica en la que se ha visto involucrada la hija de la infanta Elena por caminar descalza por la calle: «Yo soy ella y me voy a descansar en un minuto. Debe ser horrible. O sea, que te observen de la manera que les observan a ellos y a veces observan para sacar un defecto y criticar. Y eso es para una chica joven. Es tremendo, deberían de tener un poco más de cuidado».

Carmen Lomana cree que Juan Carlos I debe regresar

Precisamente, Carmen Lomana ha opinado abiertamente del hipotético regreso del Rey Padre a España por Navidad y se ha mostrado muy clara: «Pues yo creo que debería volver. Pero yo creo que tiene miedo a hacer daño a la institución, porque tal como están las cosas en España con él… él puede volver, porque no está condenado de nada. Parece tan cruel, tan triste, que un señor de su edad, que una persona que habrá hecho muchas tonterías, pero también ha hecho mucho por España, tenga que estar en un país tan, tan diferente como es Emiratos Árabes. Está muy bien, es querido, pero echa en falta muchísimo a España, a su país y a su familia y a sus amigos».

Las amenazas de Omar Montes

Carmen ha querido tener unas bonitas palabras para su gran amigo Omar Montes, que ha recibido amenazas de muerte por parte de unos presos de la cárcel de Villena: «Omar es lo más bueno que hay y muy querido. Pues no sé, me impresiona, pero lo que hay que hacer es no hacer ni caso. Lo que pasa es que él vive en un barrio muy duro y muy complicado, pero yo creo que le quiere mucho en Pan Bendito. Hay algo que es muy tremendo, que es la envidia y a veces le ha podido amenazar para amedrentarlo, para asustarle, pero lo mejor que puede hacer es tener cuidado, intentar saber quién ha sido».