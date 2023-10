Fue el pasado lunes cuando tras meses de ausencia en pantalla, José Fernández-Pacheco Gallego, más ​conocido como Josie, reaparecía en televisión. Lo hacía en calidad de colaborador en Zapeando, el programa de La Sexta a los mandos de Dani Mateo, y con una noticia bajo el brazo que pocos o nadie esperaban: había estado a punto de morir.

Preguntado expresamente por cómo se encontrada Josie anunciaba un bache de salud al que si bien restó importancia, le había hecho padecer por su vida. «He engordado 11 kilos. Casi me muero», fueron sus palabras. «Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal», añadió.

Josie en la presentación de ‘Tu cara me suena’ / Gtres

El programa en cuestión es Tu cara me suena, de Antena 3, donde el diseñador interpretó a artistas de la talla de Celine Dion y Madonna junto a otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como Merche, Agustín Jiménez, Susi Caramelo, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel o Miriam Rodríguez, quien logró hacerse con la victoria y, por consiguiente, con los 30.000 euros del premio final que hay que destinar a obras benéficas.

Según el televisivo, durante la grabación de una de las entregas del formato donde artistas de distinta índole deben imitar e interpretar a cantantes famosos, intentando hacer la misma voz, movimientos, bailes y trajes; comenzó a encontrarse mal. No obstante, no por algo puntual, si no por un estado de ánimo y quehaceres de más que llevara arrastrando desde hacía varias semanas. «Acabé fatal. Pesaba 59 kilos, tenía una cara (…) He recuperado hasta mi pelo, he resucitado hasta capilarmente, lo necesitaba, necesitaba parar un poco», ha contado Josie. Pero ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal?

Josie en ‘Tu cara me suena’ / Antena 3

De acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la insuficiencia suprarrenal es un trastorno que se presenta cuando las glándulas suprarrenales, que ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo, no producen la cantidad suficiente de éstas para el estado normal de un ser humano. Entre los múltiples síntomas que sufren los enfermos destacan las náuseas, los vómitos, debilidad, pérdida de peso, diarreas, presión arterial baja, así como dolor en las articulaciones.

Según dicha fuente, este trastorno puede desarrollarse tras episodios de mucho estrés y derivar en la insuficiencia suprarrenal secundaria comienza en la hipófisis, una glándula del tamaño de una arveja situada en la base del cerebro, o la conocida como la insuficiencia suprarrenal terciaria, que comienza en el hipotálamo, una pequeña zona del cerebro cerca de la hipófisis.

Josie en un evento en Barcelona / Gtres

El estilismo de Cristina Pedroche en las próximas campanadas

Al margen de la enfermedad, Josie habló también en su reaparición televisiva, sobre el estilismo de Cristina Pedroche en las próximas Campanadas, pues la madrileña volverá a ocupar su sitio en la Puerta del Sol de la capital para despedir al 2023 y dar la bienvenida al 2024. «Es el mejor. No lo diría si no lo fuera, y lo digo todos los años. Podemos hacer algo mucho más guay y lo vamos a hacer», confesó el ex concursante de MasterChef Celebrity.

Por su parte, Cristina Pedroche planteó la posibilidad de dar las Campanadas en compañía de su hija, Laia, que nació el pasado mes de julio. «Este año también soy madre y no sé si llevarme a la niña o no. Ya veré. Me da pena llevármela por el frío, pero también me da pena dejarla en casa», explicó.